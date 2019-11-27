قريبا صدور أمر حكومي يضمن للمرأة المطلقة الحق في مواصلة الانتفاع بالخدمات العلاجية المجانية

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - من المنتظر أن يصدر قريبا بالرائد الرسمي أمرا حكوميا يتعلق بتمكين المرأة المطلقة، التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين، من مواصلة الانتفاع بالخدمات العلاجية المجانية، وذلك وفق ما كشفه المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وقال هذا المسؤول في تصريح خاص بـ(وات) إنه تمت إحالة مشروع الأمر الحكومي على الحكومة التي من المنتظر أن تنشره بالرائد الرسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل ضمان استمرارية المرأة المطلقة التي فقدت صفتها كولي حق لزوجها المفارق في التغطية الصحية المجانية.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الشروع التدريجي في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الأساسية لكل الفئات وذلك تماشيا مع ما جاء في التوصية عدد 22 لمنظمة العمل الدولية وتطبيقا للفصل 38 بالدستور المتعلق بحق الصحة وحق التغطية الاجتماعية.
وقال هذا المسؤول في تصريح خاص بـ(وات) إنه تمت إحالة مشروع الأمر الحكومي على الحكومة التي من المنتظر أن تنشره بالرائد الرسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل ضمان استمرارية المرأة المطلقة التي فقدت صفتها كولي حق لزوجها المفارق في التغطية الصحية المجانية.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الشروع التدريجي في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الأساسية لكل الفئات وذلك تماشيا مع ما جاء في التوصية عدد 22 لمنظمة العمل الدولية وتطبيقا للفصل 38 بالدستور المتعلق بحق الصحة وحق التغطية الاجتماعية.
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Par:lechef (Tunisia )
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