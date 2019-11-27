رجة ارضية جديدة بقوة 3،48 من سلّم ريشتر تطال جنوب ساقية سيدي يوسف في الساعات الأولى من صباح الاربعاء

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - أصيب بعض سكان ساقية سيدي يوسف صبيحة، الاربعاء، بحالة من الذعر بعد الرجة الأرضية الجديدة، التي ضربت جنوب المعتمدية بقوة 3 درجات فاصل 48 على سلم ريشتر، وفق ما جاء في بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.
و سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على الساعة 02 و40 دقيقة صباحا هذه الرجة الأرضية جنوب ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية على الحدود التونسية الجزائرية جنوب ساقية سيدي يوسف.
ورغم ان الرجة لم تخلف ضحايا أو تحدث أضرارا مادية إلا أنها خلقت حالة من الخوف لدى المواطنين خاصة وان رجة مماثلة طالت المنطقة يوم غرة سبتمبر 2019 قدرت قوتها ب 3 فاصل 72 على سلم ريشتر.
مما جعل المواطنون يتساءلون عن طبيعة الحركات الأرضية في هذه المنطقة و يعبرون عن تخوفهم من حدوث رجات اخرى قد تكون اقوى وأكثر خطورة.
و سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على الساعة 02 و40 دقيقة صباحا هذه الرجة الأرضية جنوب ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية على الحدود التونسية الجزائرية جنوب ساقية سيدي يوسف.
ورغم ان الرجة لم تخلف ضحايا أو تحدث أضرارا مادية إلا أنها خلقت حالة من الخوف لدى المواطنين خاصة وان رجة مماثلة طالت المنطقة يوم غرة سبتمبر 2019 قدرت قوتها ب 3 فاصل 72 على سلم ريشتر.
مما جعل المواطنون يتساءلون عن طبيعة الحركات الأرضية في هذه المنطقة و يعبرون عن تخوفهم من حدوث رجات اخرى قد تكون اقوى وأكثر خطورة.
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