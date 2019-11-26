كرة القدم: الرابطة المحترفة تسلط جملة من العقوبات المالية

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء جملة من القرارات والعقوبات المالية ابرزها :تأجيل النظر في ملف مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري إلى الاجتماع المقبل .توبيخ وتغريم الملعب الصفاقسي بمبلغ 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.توبيخ وتغريم مستقبل قابس ب 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.حرمان أحمد المداغري المدرب المساعد لفريق سبورتينغ بن عروس من الجلوس على بنك الاحتياط لمباراتين وتغريمه ب 1500 دينارا.