كرة القدم: الرابطة المحترفة تسلط جملة من العقوبات المالية

Mardi 26 Novembre 2019
وات - إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء جملة من القرارات والعقوبات المالية ابرزها :
تأجيل النظر في ملف مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري إلى الاجتماع المقبل .
توبيخ وتغريم الملعب الصفاقسي بمبلغ 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.
توبيخ وتغريم مستقبل قابس ب 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.
حرمان أحمد المداغري المدرب المساعد لفريق سبورتينغ بن عروس من الجلوس على بنك الاحتياط لمباراتين وتغريمه ب 1500 دينارا.
تأجيل النظر في ملف مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري إلى الاجتماع المقبل .
توبيخ وتغريم الملعب الصفاقسي بمبلغ 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.
توبيخ وتغريم مستقبل قابس ب 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.
حرمان أحمد المداغري المدرب المساعد لفريق سبورتينغ بن عروس من الجلوس على بنك الاحتياط لمباراتين وتغريمه ب 1500 دينارا.
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Par:essoltan (France )
Sur: ملف الوردانين ..محامي ''شوشو'' يرفع شكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومواصلة الابحاث مع النقيب زياد فرج الله