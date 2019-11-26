Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Banady 3alik  

كرة القدم: الرابطة المحترفة تسلط جملة من العقوبات المالية

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء جملة من القرارات والعقوبات المالية ابرزها :

تأجيل النظر في ملف مباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري إلى الاجتماع المقبل .


توبيخ وتغريم الملعب الصفاقسي بمبلغ 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.

توبيخ وتغريم مستقبل قابس ب 1500 دينارا بسبب رمي المقذوفات.

حرمان أحمد المداغري المدرب المساعد لفريق سبورتينغ بن عروس من الجلوس على بنك الاحتياط لمباراتين وتغريمه ب 1500 دينارا.

  
  
     
  
cadre-f79f0be31b37dd9547be9c4c99677e7f-2019-11-26 19:23:08






0 de 0 commentaires pour l'article 193372



En continu

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 | 29 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
16°
 16° % 72 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1422°-1222°-1421°-1221°-13
  • Avoirs en devises
    18945,2

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14761 DT        1$ =2,85802 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   164,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574796675|193372 1064|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires