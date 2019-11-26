22 لاعبا في قائمة الأهلي المصري استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في رادس

Mardi 26 Novembre 2019



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- كشف السويسري "ريني فايلر" مدرب الأهلي المصري عن قائمة الفريق (22 لاعبا) التي تحولت اليوم الثلاثاء الى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل (س20) على ملعب رادس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم .وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.وضمت القائمة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانغ ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.وفي تصريح صحفي شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على "صعوبة" المباراة امام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.وقال عبد الحفيظ بالخصوص "بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل على لقاء النجم المقررة مساء الجمعة المقبل .. وأغلقنا ملف مباراة الجونة سريعا بعد فوزنا بالأمس" ضمن منافسات الدوري المصري . واضاف " الأهلي يحترم النجم الساحلي التونسي صاحب الخبرة في البطولات الأفريقية.المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني" قائلا " فريقنا على قلب رجل واحد لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتنا في ضربة البداية بمرحلة المجموعات".ويتدرب الأهلي (الذي وصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء الى تونس على متن رحلة خاصة) غدا الاربعاء بالعاصمة على أن يخوض تدريباته الأخيرة يوم الخميس على ارضية ملعب رادس الذي سيحتضن مباراته امام النجم الساحلي .وقبل تحوله الى تونس كان الأهلي المصري قد حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه فريق "الجونه" بنتيجة 4-صفر مساء امس الاثنين في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.سجل وليد سليمان ثلاثية في الدقائق 10 و42 و49 وأحرز حسين الشحات الهدف الرابع في د88.ويتاهل الاول والثاني في اعقاب منافسات المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية .