انقطاع مياه الشرب عن بن قردان والجدارية بجرجيس، غدا الاربعاء من الساعة 10 صباحا

Mardi 26 Novembre 2019
وات - تنقطع مياه الشرب، غدا الاربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا عن مدينة بن قردان ومنطقة الجدارية من معتمدية جرجيس، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وينتظر حسب بلاغ الشركة استئناف تزويد المناطق المذكورة، تدريجيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 27 نوفمبر والخميس 28 نوفمبر 2019 وعزت الشركة هذا الانقطاع الى برمجتها لأشغال تحويل قناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب قطر 315 مم على مستوى منطقة الحسيان من ولاية مدنين مما سينجر عنه تسجيل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق المذكورة.
وينتظر حسب بلاغ الشركة استئناف تزويد المناطق المذكورة، تدريجيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 27 نوفمبر والخميس 28 نوفمبر 2019 وعزت الشركة هذا الانقطاع الى برمجتها لأشغال تحويل قناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب قطر 315 مم على مستوى منطقة الحسيان من ولاية مدنين مما سينجر عنه تسجيل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق المذكورة.
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Par:lechef ( )
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