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حاتم بن سالم: ادراج مادة التربية الجنسية في المنهاج التربوي تم بالتشاور مع خيرة الخبراء من كندا وتونس بغاية تحصين التلاميذ

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - اكد وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح اعلامي على هامش موكب تدشين البرنامج النموذجي لاستغلال الطاقة الشمسية اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية الطاهر العياري، ان ادراج مادة التربية الجنسية في المنهاج التربوي تم الاعداد له منذ اشهر وبالتشاور مع خيرة الخبراء من كندا وتونس، وبتاطير من صندوق الامم المتحدة للسكان بغية تحصين التلاميذ.

وعبر بن سالم عن استغرابه من التخوفات إزاء المشروع منذ ان تم الاعلان عنه، عوض دعمه في ظل الخطر المحدق بالتلاميذ، لاسيما و"ان بعضهم جاهلون تماما بكل ما يتعلق بالجنس وبأشياء بديهية تهم حرمة أجسادهم" وفق تعبيره.


وأفاد بأن الوزارة بصدد الاعداد لهذا المشروع الهام بتأن وعبر مراحل، قائلا "انه لا يتضمن اي عقلية صدامية بل تم اعتماد مقاربة تشاركية كاملة قصد تدريس مادة التربية الجنسية بداية من السنة القادمة بعيدا عن مركبات النقص والأفكار المسبقة".

وأضاف بن سالم ان مادة التربية الجنسية ليست مادة قارة وستكون مدمجة مع بقية المواد وستدرس بطريقة تفاعلية من اجل تثقيف التلاميذ للحد من الاعتداءات الجنسية عن الاطفال، التي اصبحت من بين الظواهر المنتشرة خلال الاونة الاخيرة، حسب قوله.

  
  
     
  
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