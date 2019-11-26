الكرامة القابضة: التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال شركة نيوراست كاترينغ

Mardi 26 Novembre 2019



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- أعلنت شركة الكرامة القابضة التفويت، عن طريق طلب عروض، في مساهماتها غير المباشرة، المقدرة ب50 بالمائة، من رأس مال شركة نيوراست كاترينغ تونس.يذكر أنّ 50 بالمائة من رأس مال نيوراست كاترينغ تونس كانت مملوكة من قبل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي توفي يوم 19 سبتمبر 2019.وتأسست شركة نيوراست كاترينغ تونس، خفيّة الإسم، سنة 2005 برأس مال قدره 180000 دينار. ويتمثل نشاطها في تقديم الخدمات وإعداد الوجبات لفائدة الشركات والجماعات.ويمكن لكل مستثمر تونسي الجنسية أو ذات معنوية أو ذات طبيعية أومجمع متكّون من أشخاص معنوية و/أو طبيعية تحت قيادة رئيس للمجمع المشاركة في طلب العروض.كما يمكن للمستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة التقيّد بالشروط القانونيّة الجاري بها العمل.ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العمليّة سحب ملف الإنتقاء الأوّلي، الذي يحتوي على معطيات تخصّ الشركة وإجراءات وشروط المشاركة، ابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، من مقر شركة الكرامة القابضة الموجود بضفاف البحيرة.وعلى المستثمرين المهتمين إيداع ملفات الإنتقاء الأوّلي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة أو عن طريق البريد السريع وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 جانفي 2020 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.يذكر أنه تم اختيار المجمع المتكوّن من التجاري للمالية تونس -التجاري للمالية كورب كمساند حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت.