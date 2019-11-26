الغنوشي يؤكد لسفير ايطاليا حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

مؤتمر برلين

- استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بقصر باردو، لورنزو فنارا Lorenzo Fanara سفير جمهورية ايطاليا بتونس، الذي أبلغه تهاني الرئيس الايطالي سرجيو ماتريلا Sergio Mattarella ورئيس الحكومة جوسيبي كونتي Giuseppe Conte بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان وانطلاق أشغال المجلس التشريعي المنتخب.وأكّد رئيس المجلس عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين تونس وايطاليا والحرص المشترك على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات.وأبرز بالمناسبة ضرورة إرساء رؤية استراتيجية جديدة للشراكة بين البلدين الصديقين، بما يجعل من تونس وايطاليا همزة الربط بين القارتين الافريقية والأوروبية وجسرا للتعاون بين ضفتي المتوسط.ووفق بلاغ لمجلس الشعب, ثمّن الغنوشي دعم ايطاليا لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ونجاحها، مشيرا بالخصوص الى الدعم الاقتصادي والتجاري والمساندة للبلديات المحدثة. واكّد ضرورة تعزيز الاستثمار الايطالي في تونس بما يساهم في فتح آفاق اقتصادية وفرص تشغيل للشباب.ودعا رئيس المجلس من جهة أخرى إلى تفعيل اتفاقيات التعاون والصداقة بين مجلس نواب الشعب ومجلسي النواب والشيوخ الايطاليين.وعبّر رئيس المجلس عن رغبة تونس في زيادة عدد الطلاب الايطاليين بتونس ، مشيرا إلى تزايد عدد الطلبة التونسيين الدارسين في ايطاليا، بما يعزّز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.وأكّد رئيس المجلس في صعيد آخر حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا الى أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها الشقيق يعد في صدارة اهتمام تونس. وأضاف أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، مؤكّدا أن الحل يجب أن يكون حلا سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية.وأعرب سفير ايطاليا عن تقديره لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا الى أنها أثبتت قدرتها على مواصلة المسار الديمقراطي بنفس الثبات، ومبرزا الدور الذي اضطلعت الأحزاب الديمقراطية في هذا المجال التي استوعبت أن الديمقراطية أساس التقدّم.وبيّن أهمية التبادل والتعاون بين مجموعتي الصداقة البرلمانية التونسية والايطالية بما يعزّز الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين.وأكد السفير الايطالي أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا، مشيرا الى أن الحكومة الايطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي تشريكها في مؤتمر برلين.