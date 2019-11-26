الطبوبي: لابد أن يعي كل السياسيين بالمسؤولية في تكوين حكومة في أقرب الآجال

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ضرورة أن يعي كل السياسيين بالمسؤولية في تكوين حكومة في أقرب الآجال، داعيا إلى تضافر كل الجهود للخروج من الوضع المتردي الحالي وبعث أمل جديد للشعب التونسي.ولفت نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثاني عشر للجامعة العامة للشباب والطفولة بمدينة الحمامات إلى صعوبة الوضع باعتبار أن 8 وزارات تسير بالنيابة مبينا أن العمل السياسي خاص بالأحزاب ولا علاقة للاتحاد بذلك باعتبار انه يبقى قوة اقتراح وتوازن حسب تقديره.وبخصوص موقف الاتحاد من قانون المالية القادم، اوضح أنه سيكون لقاء بين وفد من الاتحاد مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتقديم ملاحظات خبراء قسم الدراسات صلب الاتحاد بخصوص هذا القانون.وفي ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي للمنظمة الشغيلة، بين الطبوبي انه سيتم عرض هذا البرنامج بعد تشكيل الحكومة، مضيفا ان الاتحاد يبقى قوة اقتراح واعداد برامج للخروج بتونس من الوضع الاقتصادي "المتردي" و ان الحكومة هي المسؤولة على اختيار البرامج حسب قوله.وأضاف أمين عام المنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيبقى صمام أمان من أجل الدفاع عن الخيارات الوطنية، مؤكدا الحرص على استكمال ما تبقى من المؤتمرات القطاعية في اطار الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد وتجديد هياكلها.من جهته، شدد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية و رئيس المؤتمر منعم عميرة، على أهمية انعقاد مؤتمر جامعة الطفولة والشباب تحت شعار "وحدة نضالية وتمسك بالثوابت" في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية متقلبة، مشيرا الى الصعوبات التي تهدد هذين القطاعين والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة.