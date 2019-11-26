تشريك المرأة الريفية في اعداد الميزانيات المحلية يضمن مقدارا هاما من الواقعية والنجاعة على البرامج المستقبلية (دراسة)

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- نظم مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" اليوم الثلاثاء بالعاصمة الورشة الختامية لمشروعه "مشاركة النساء في الميزانيات المحلية"، الرامي إلى تثمين مشاركة النساء، وخاصة في المناطق المهمشة، في الحياة العامة على الصعيد المحلي وفي القرارات المرتبطة بوضع الميزانيات المحلية وتنفيذها.وخلص بحث تم انجازه في اطار هذا المشروع بالشراكة مع منظمة "اوكسفام" مكتب تونس، إلى أن تشريك المرأة الريفية في اعداد الميزانيات المحلية يضمن مقدارا هاما من الواقعية والنجاعة على البرامج المستقبلية على المستوى المحلي.وكشف البحث أن الاعتماد على مقاربة نسوية وتكريس قيادة التغيير في عملية إدماج النساء وبالخصوص في المناطق المهمشة في الحياة العامة وفي القرارات المتعلقة بالميزانية، يمكن أن تحقق نتائج إيجابية وتساعد النساء على تحديد ومواجهة الاشكاليات التي تحول دون مشاركتهن الفعلية في الحياة العامة ووضع السياسات.وللقيام بهذا البحث تولت منظمة "اوكسفام" بمساعدة شركائها في مركز "كوثر" إنجاز مشروع يتضمن دعم مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي في منطقة المعمورة من ولاية نابل ومرافقتهن طيلة 10 أشهر، ومساعدتهن على اكتساب المهارات والمعارف والثقة بالنفس للتمكن من المساهمة بفاعلية ونجاعة في مسار إعداد الميزانية المحلية، والتأثير على السياسات المؤسساتية في محيطهن.وانطلق البحث حول مشاركة النساء الريفيات في وضع الميزانية المحلية،من واقع أن المبادرات المتعلقة بمردودية الميزانية وشفافيتها على غرار الشراكة من أجل حكومة مفتوحة لا تشرك النساء بالقدر المطلوب من مختلف الاوساط وخاصة من الوسط الريفي، وفق ما بينته ممثلة منظمة "اوكسفام" درة الشواشي، مشيرة إلى أنه من خلال سلسلة من الورشات وحلقات النقاش الى جانب أنشطة لتعزيز الطاقات أصبحت هذه النساء قادرات على تحديد الحاجيات الفردية والجماعية في محيطهن والتعرف على الاشكاليات التي تحول دون مشاركتهن في مسار اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية.وتولى فريق المشروع الذي انطلق في شهر ماي الماضي في مرافقة النساء موضوع البحث في تنقلاتهن الميدانية اليومية لخلق علاقات ثقة معهن وكذلك للتعرف على ظروف العمل وخبراتهن والمشاكل التي يواجهنها واحتياجاتهن.وقد شاركت هؤلاء النساء في مختلف الأنشطة ومراحل القيام بالبحث من خلال تشخيص الوضع العام للنساء الريفيات ووضعياتهن مقارنة بالرجال في أوساطهن ووضع منهجية البحث التشاركي وطرق التقييم على غرار الحوارات الفردية ومجموعات التركيز.وعملت مجموعة البحث على الجانب النفسي لهؤلاء النساء عبر دورات تكوينية تتعلق بتقدير الذات والقيادة وتعزيز الثقة بالقدرات الذاتية، إلى جانب التكوين فني للتعريف بكل ما يتعلق بالميزانية البلدية ومكوناتها ومصادر التمويل والمصاريف والقروض والالتزامات المالية وحقوق المواطن وواجباته حول ما يتعلق بالميزانية المحلية.