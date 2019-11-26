سليانة: الانطلاق في توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة 800 عائلة بالجهة مطلع الاسبوع القادم

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- ينطلق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة، مطلع الأسبوع القادم، في توزيع جملة من المساعدات الاجتماعية (أغطية صوفية وأحذية ومواد غذائية وملابس صوفية)، وذلك لفائدة 800 عائلة معوزة ومحدودة الدخل، حسب ما صرح به، اليوم الثلاثاء، المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، وليد الزايدي، لصحفية (وات) بالجهة.وأوضح الزايدي، أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الحرص على الإحاطة بضعاف الحال خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتميز بالتقلبات المناخية لمساعدتهم على مجابهة موجة البرد.وبيّن، أن المساعدات الاجتماعية تتمثل في 12 طنا من المواد الغذائية و20 ألف قطعة ملابس صوفية و2500 حذاء و1500 غطاء صوفي، مذكّرا بأن هذه المساعدات مخصصة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمناطق الريفية والجبلية وبالاحياء الشعبية.وأشار ذات المصدر، إلى أنه سيتم ضبط القائمات التي ستنتفع بهذه المساعدات بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.