Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - Golli Ya Hilou  

الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفنّد خبر الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بداية من 2020

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - فنّد المدير المكلف بالعلاقة مع المواطن بالشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، منير الغابري، نيّة الشركة الترفيع في معاليم استهلاك الكهرباء والغاز بنسبة 11 بالمائة ابتداء من جانفي 2020، إلى حد الآن.

ويأتي ذلك ردا على تصريح كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، لجريدة الشروق، الصادرة الثلاثاء، أكد فيه رفض الجامعة ما وصفه ب"الزيادة المشطة في تعريفة الكهرباء"، مبينا أن هذه الزيادة ستعمق من تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.



يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بالترفيع بنسبة 10 بالمائة في تعريفة استهلاك الغاز والكهرباء ابتداء من غرة جوان 2019 شملت اصحاب الاستهلاك المفرط (أكثر من 300 كيلواط).

وتعلقت هذه الزيادة ب6 بالمائة من حرفاء الشركة من كبار مستهلكي الكهرباء وذلك في إطار "مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة"، وفق ما أكدته وزارة الصناعة حينها.

وشهدت المعاليم ذاتها ترفيعا في غرة سبتمبر 2018 بنسبة 13 بالمائة وأثارت حينها استياء المواطنين بسبب نسبة الزيادة المرتفعة.

  
  
     
  
cadre-5070c1f86e4885d73865919ce537fd21-2019-11-26 12:54:16






0 de 0 commentaires pour l'article 193337



En continu

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 | 29 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
19°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1322°-1222°-1422°-1220°-14
  • Avoirs en devises
    18928,0

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15412 DT        1$ =2,85254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   263,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574769594|193337 1248|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires