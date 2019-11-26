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وكالة (وات) تعلن يوم الاحد 1 ديسمبر المقبل عن قائمة المرشحين للاستفتاء السنوي لافضل الرياضيين لعام 2019

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - تعلن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019 عن قائمة الرياضيين التونسيين الذين تم ترشيحهم للمنافسة على لقب الافضل في عام 2019 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته الثامنة وذلك بعد استفتاء تمهيدي يشارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء.
ويشمل الاستفتاء مسابقات افضل رياضي وافضل رياضية وافضل لاعب كرة قدم .

كما يخصص الاستفتاء في دورته الثامنة مسابقة للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة في صنفي الذكور والسيدات تقديرا لمثابرتهم على العمل والتميز وتكريما لجهودهم ولتالقهم بما حققوه من نتائج مشرفة في بطولة العالم .


ويذكر أن الاستفتاء الرسمي الذي يشمل مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء والمدربون وأخرى مفتوحة للجمهور من خلال موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn سيفتح بداية من يوم الاحد 1 ديسمبر المقبل .

وسيتم بمناسبة اليوم الوطني للاعلام الرياضي الذي تنظمه الوكالة سنويا الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الذي سيشارك فيه كل الصحفيين الرياضيين في مختلف وسائل الاعلام الوطنية والفنيون من مختلف الجامعات الرياضية ومدربو اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

  
  
     
  
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