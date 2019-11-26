سامية الفقيه... أول تونسية تطأ قدماها القطب المتجمد الجنوبي في رحلة استكشافية وعلمية

Mardi 26 Novembre 2019
وات - تشارك الباحثة التونسية، سامية الفقيه، المتخصصة في مجال الصحة والسلامة البيولوجية في رحلة استكشافية للقطب المتجمد الجنوبي لتكون بذلك أول تونسية تطأ قدماها هذا المكان القصي من الكرة الأرضية.
وفي اتصال معها عبر تطبيقة "ميسنجر" من موقعها على السفينة (هربايدن سكاي Herbiden Sky) بالقطب المتجمد الجنوبي أفادت الفقيه (وات) أن هذه الرحلة العلمية التي تتواصل ثلاثة أسابيع تندرج ضمن برنامج "هوم وورد باوند" وهو برنامج يعنى بدعم القيادات النسائية المتخصصات في المجالات العلمية (العلوم، التكنلولجيا ،الهندسة الرياضيات و الطب).
واعتبرت أن هذه الرحلة تشكل فخرا لها كإمرأة تونسية هي نتاج المؤسسة التعليمية العمومية التونسية، داعية الشابات والشباب التونسيين إلى الاقبال على الشعب العلمية نظرا لأهميتها في بناء المستقبل المتطور والآمن للجميع.
وأوضحت أن الرحلة الاستكشافية إلى القطب الجنوبي التي تضم 32 امرأة باحثة هي جزء من "برنامج هوم وورد باوند" الممتد على 12 شهرا ويتضمن في مراحله الأولى جملة من الندوات والورشات التدريبية في كل من اليابان والأرجنتين.
وتعمل سامية الفقيه حاليا ضمن فريق الصحة والأمان البيولوجي في أستراليا، وهي أحدى الباحثات اللائي يكافحن من أجل القضاء على الأمراض المعدية على غرار الملاريا (حمى المستنقعات) ومختلف الأمراض التي تتسبب فيها لسعات البعوض وتعصف بحياة ملايين البشر في العالم.
وهي متحصلة على شهادات الدكتوراه في تونس وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اتصال معها عبر تطبيقة "ميسنجر" من موقعها على السفينة (هربايدن سكاي Herbiden Sky) بالقطب المتجمد الجنوبي أفادت الفقيه (وات) أن هذه الرحلة العلمية التي تتواصل ثلاثة أسابيع تندرج ضمن برنامج "هوم وورد باوند" وهو برنامج يعنى بدعم القيادات النسائية المتخصصات في المجالات العلمية (العلوم، التكنلولجيا ،الهندسة الرياضيات و الطب).
واعتبرت أن هذه الرحلة تشكل فخرا لها كإمرأة تونسية هي نتاج المؤسسة التعليمية العمومية التونسية، داعية الشابات والشباب التونسيين إلى الاقبال على الشعب العلمية نظرا لأهميتها في بناء المستقبل المتطور والآمن للجميع.
وأوضحت أن الرحلة الاستكشافية إلى القطب الجنوبي التي تضم 32 امرأة باحثة هي جزء من "برنامج هوم وورد باوند" الممتد على 12 شهرا ويتضمن في مراحله الأولى جملة من الندوات والورشات التدريبية في كل من اليابان والأرجنتين.
وتعمل سامية الفقيه حاليا ضمن فريق الصحة والأمان البيولوجي في أستراليا، وهي أحدى الباحثات اللائي يكافحن من أجل القضاء على الأمراض المعدية على غرار الملاريا (حمى المستنقعات) ومختلف الأمراض التي تتسبب فيها لسعات البعوض وتعصف بحياة ملايين البشر في العالم.
وهي متحصلة على شهادات الدكتوراه في تونس وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
3 de 3 commentaires pour l'article 193323
En continu
- Hier 18:33 هادي زعيّم يعلن انهاء تعاقده مع موزاييك
- Hier 16:18 الحبيب الجملي يلتقي طارق الشريف
- Hier 13:01 أمير قطر يستقبل أردوغان في الديوان الأميري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:07
|14:46
|12:13
|07:08
|05:37
|
16°
|20°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-13
|22°-12
|22°-14
|22°-12
|20°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 886) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 712) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 557) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 021) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 539) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 454) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 232) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 395) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 595) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 909) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 042) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 872) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 187) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 053) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 869) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 208) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 009) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 553) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 544) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 219) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:lechef ( )
Sur: لجنة المالية الوقتية تشرع في النظر في فصول قانون المالية وتصادق على 12 فصلا