سامية الفقيه... أول تونسية تطأ قدماها القطب المتجمد الجنوبي في رحلة استكشافية وعلمية

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- تشارك الباحثة التونسية، سامية الفقيه، المتخصصة في مجال الصحة والسلامة البيولوجية في رحلة استكشافية للقطب المتجمد الجنوبي لتكون بذلك أول تونسية تطأ قدماها هذا المكان القصي من الكرة الأرضية.وفي اتصال معها عبر تطبيقة "ميسنجر" من موقعها على السفينة (هربايدن سكاي Herbiden Sky) بالقطب المتجمد الجنوبي أفادت الفقيه (وات) أن هذه الرحلة العلمية التي تتواصل ثلاثة أسابيع تندرج ضمن برنامج "هوم وورد باوند" وهو برنامج يعنى بدعم القيادات النسائية المتخصصات في المجالات العلمية (العلوم، التكنلولجيا ،الهندسة الرياضيات و الطب).واعتبرت أن هذه الرحلة تشكل فخرا لها كإمرأة تونسية هي نتاج المؤسسة التعليمية العمومية التونسية، داعية الشابات والشباب التونسيين إلى الاقبال على الشعب العلمية نظرا لأهميتها في بناء المستقبل المتطور والآمن للجميع.وأوضحت أن الرحلة الاستكشافية إلى القطب الجنوبي التي تضم 32 امرأة باحثة هي جزء من "برنامج هوم وورد باوند" الممتد على 12 شهرا ويتضمن في مراحله الأولى جملة من الندوات والورشات التدريبية في كل من اليابان والأرجنتين.وتعمل سامية الفقيه حاليا ضمن فريق الصحة والأمان البيولوجي في أستراليا، وهي أحدى الباحثات اللائي يكافحن من أجل القضاء على الأمراض المعدية على غرار الملاريا (حمى المستنقعات) ومختلف الأمراض التي تتسبب فيها لسعات البعوض وتعصف بحياة ملايين البشر في العالم.وهي متحصلة على شهادات الدكتوراه في تونس وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.