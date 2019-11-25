قبل مواجهة النجم بملعب رادس: الاهلي يحقق فوزا عريضا على ''الجونه'' في الدوري المصري

Lundi 25 Novembre 2019



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- قاد وليد سليمان فريق الأهلي المصري لانتصار عريض على حساب مضيفه فريق "الجونه" بنتيجة 4-صفر مساء اليوم الاثنين في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم .سجل وليد سليمان ثلاثية في الدقائق 10 و42 و49 ليتصدر ترتيب هدافي فريقه في البطولة المصرية وأحرز حسين الشحات الهدف الرابع في د88.واثر هذه المباراة سيتحول فريق الاهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري بملعب رادس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم .وكان النجم الساحلي اعلن على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن اقامة مباراته امام الاهلي المصري بملعب رادس بالعاصمة يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا .وخاض فريق جوهرة الساحل مباراتيه السابقتين في مسابقة رابطة الابطال في الدورين التمهيديين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير امام حوريا كوناكري الغيني واشانتي كوتوكو الغاني وذلك بسبب استمرار اشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة التي ستتواصل لمدة عامين.وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية .