كاس السوبر الافريقي : الثلاثاء يعلن فريق الزمالك موقفه الرسمي بخصوص خوض المباراة امام الترجي في قطر

Lundi 25 Novembre 2019
وات - سيعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا سيتم خلاله الكشف عن الموقف الرسمي لفريق القلعة البيضاء بخصوص خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي .
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراة الترجي الرياضي الفائز بلقب دوري ابطال افريقيا والزمالك المصري المحرز على كاس الكنفدرالية في قطر يوم 14 فيفري المقبل وهو ما تحفظ عليه فريق الاهلي المصري بشدة .
ودعا مرتضى منصور لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لإعلان الموقف النهائي للنادي بخصوص قرار "الكاف" اجراء اللقاء في قطر .
ويواجه الزمالك خطر التعرض لعقوبات تاديبية في صورة رفضه خوض لقاء السوبر الأفريقي في قطر .
وقد يتم استبعاده من البطولات الأفريقية لمدة 3 مواسم متتالية .
اقرأ أيضا: مرتضى منصور: لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض
وتوج الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي فيما احرز الزمالك لقب كأس الكنفدرالية بفوزه في الدور النهائي على نهضة بركان المغربي.
وجرت النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي بين الترجي (بطل دوري الأبطال) والرجاء البيضاوي (بطل كأس الكنفيدرالية) على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة وانتهت بفوز الرجاء 1/2 .
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراة الترجي الرياضي الفائز بلقب دوري ابطال افريقيا والزمالك المصري المحرز على كاس الكنفدرالية في قطر يوم 14 فيفري المقبل وهو ما تحفظ عليه فريق الاهلي المصري بشدة .
ودعا مرتضى منصور لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لإعلان الموقف النهائي للنادي بخصوص قرار "الكاف" اجراء اللقاء في قطر .
ويواجه الزمالك خطر التعرض لعقوبات تاديبية في صورة رفضه خوض لقاء السوبر الأفريقي في قطر .
وقد يتم استبعاده من البطولات الأفريقية لمدة 3 مواسم متتالية .
اقرأ أيضا: مرتضى منصور: لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض
وتوج الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي فيما احرز الزمالك لقب كأس الكنفدرالية بفوزه في الدور النهائي على نهضة بركان المغربي.
وجرت النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي بين الترجي (بطل دوري الأبطال) والرجاء البيضاوي (بطل كأس الكنفيدرالية) على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة وانتهت بفوز الرجاء 1/2 .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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