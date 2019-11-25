الهيئة التونسية للاستثمار: تمكين كافة المستثمرين الأجانب من خدمة الحصول على بطاقة الإقامة

Lundi 25 Novembre 2019
وات - أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الاثنين، تمكين كافة المستثمرين الأجانب من خدمة الحصول على بطاقة الإقامة بالبلاد التونسية قصد تيسير مواصلة نشاطهم الاستثماري بتونس.
وافادت الهيئة، في بلاغ لها، انها تتيح لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب ست خدمات رقمية على بوابة الاستثمار لا سيما التصريح بالاستثمار والتكوين القانوني للشركات وطلب الحصول على الرخص وطلب الحصول على الحوافز المالية والجبائية وإيداع المشاريع ذات الأولوية الوطنية وإيداع العرائض.
وافادت الهيئة، في بلاغ لها، انها تتيح لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب ست خدمات رقمية على بوابة الاستثمار لا سيما التصريح بالاستثمار والتكوين القانوني للشركات وطلب الحصول على الرخص وطلب الحصول على الحوافز المالية والجبائية وإيداع المشاريع ذات الأولوية الوطنية وإيداع العرائض.
En continu
- 12:17 شفيق جراية امام القضاء
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
16°
|16°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-15
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 762) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 686) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 539) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 785) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 845) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 504) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 425) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 813) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 384) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 304) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 877) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 020) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 864) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 167) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 003) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 802) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 196) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 001) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 537) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 530) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:MedTunisie ( )
Sur: سمير الشفي: اتحاد الشغل هو المحارب الأول للفساد