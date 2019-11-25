الهيئة التونسية للاستثمار: تمكين كافة المستثمرين الأجانب من خدمة الحصول على بطاقة الإقامة

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الاثنين، تمكين كافة المستثمرين الأجانب من خدمة الحصول على بطاقة الإقامة بالبلاد التونسية قصد تيسير مواصلة نشاطهم الاستثماري بتونس.وافادت الهيئة، في بلاغ لها، انها تتيح لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب ست خدمات رقمية على بوابة الاستثمار لا سيما التصريح بالاستثمار والتكوين القانوني للشركات وطلب الحصول على الرخص وطلب الحصول على الحوافز المالية والجبائية وإيداع المشاريع ذات الأولوية الوطنية وإيداع العرائض.