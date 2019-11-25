بنزرت :المحكمة الابتدائية ببنزرت تحتضن الجلسة الثانية لدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- انعقدت اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية ببنزرت جلسة الاستماع الثانية للدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية ببنزرت ، وذلك بحضور 48 ضحية ممن مورست عليهم الانتهاكات الجسدية وغيرها في العهد السابق من الاحياء وأيضا من عائلات ممن توفوا ،الى جانب حضور طرف وحيد لم يكشف عن اسمه من مجموع 35 طرفا ممن نسبت اليهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .وقد واكب الجلسة عدد كبير من ممشلي المجتمع المدني والشخصيات السياسية والبرلمانية ولسان دفاع الضحايا.وقالت يمينة الزغلامي عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة المكلفة بملف العدالة الانتقالية داخل الحزب في تصريح اعلامي ، ان لولاية بنزرت مكانة خاصة وخصوصية في هذا الشأن باعتبارها قدمت عديد الشهداء ممن توفوا تحت التعذيب في السجون مشيرة الى ان أربع نساء من الحاضرات اليوم طلبن عقد جلسة سرية مع رئيس الجلسة ومستشاريه لسرد هول الاعتداءات الجنسية التي تعرضن أليها وفق توصيفها .وبينت ان اطوار الجلسة اليوم كانت عادية حيث منح فيها رئيسها ومستشاروه الحرية الكاملة للحضور من ضحايا الاستبدااد واسرهم لكشف "اهوال ما عانوه" مشيرة الى بعض النقائص المتعلقة بالوسائل اللوجستية التي من شانها السماح للضحايا بإبلاغ اصواتهم في افضل الظروف .ولاحظت ان الامر الذي اصدرته حكومة المهدي جمعة والمتعلق بالدوائر المتخصصة يعتبر ضعبفا وفق تقديرها مشددة على دور السلط التنفيذية والتشريعية في تنقيحه لاكسابه ألاولوية اللازمة لدوائر العدالة الانتقالية بما يتماشى مع قانون العدالة الانتقالية مطالبة في الان رئيس الجمهورية بايلاء ملف العدالة الانتقالية وملفات ضحايا الاستبداد والمفقودين والمقاومين الأولوية الكبرى في عمله .ومن جانبها اشارت رئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ببنزرت سعاد حجي الى أهمية التعريف بضحايا الاستبداد وكشف ما تعرضوا اليه من انتهاكات تمس من حقوق الانسان والى الناي بمسار العدالة الانتقالية من المفهوم السائد الذي ربط بالتعويضات المالية والسمو به الى اعتراف الجلاد بخطيئته واعتذاره ومن ثمة المرور الى بناء الدولة الديموقراطية والقطع النهائي مع العودة لتلك الحقبة وتكرر مثل تلك الانتهاكات .يشارالى انه تم في بذات الاطار نصب خيمة كبرى امام مقر المحكمة الابتدائية ببنزرت من تنظيم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ببنزرت عرضت فيها مجموعة صور ضحايا الاستبداد في النظام السابق ومطويات تكشف وفق المنظمين اهوال ما عانوه من انتهاكات لحقوق الانسان .