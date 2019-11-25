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تونس تتحصل على المرتبة 95 عالميا في مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2019

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - صنف مؤشر الاذدهار العالمي تونس في المرتبة 95 من ضمن 167 دولة في العالم محققة بذلك تراجعا ب22 مركز مقارنة بسنة 2009 رغم حصولها على المرتبة 65 على مستوى افضل اداء في الحوكمة، أحد معايير التصنيف.

ويرتكز مؤشر الازدهار الذي ينجزه معهد "ليجاتوم" (منظمة غير حكومية)، على 12 مقياسا منها السلامة والحرية الشخصية والحوكمة ومناخ الاستثمار والبنية التحتية والتربية والصحة.. وحسب ذات التصنيف، الذي نشره المعهد على موقعه الرسمي، حلت تونس في المرتبة 77 في مجال ظروف العيش و82 بالنسبة للبنية التحتية و88 في ما يتعلق بالحرية الشخصية.



في المقابل احتلت تونس مراتب متأخرة في مجالات الصحة والتعليم (94) والأمن (122) ورأس المال الاجتماعي (140) والبيئة (146).
وابرز التصنيف العالمي تصدر كل من الدنمارك والنرويج وسويسرا قائمة البلدان الاكثر ازدهارا مقابل تذيل السودان القائمة متبوعة باليمن ثم جمهورية الكونغو الوسطى.
وحسب المعهد، يسمح هذا المؤشر للبلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم نقاط القوة والضعف قصد تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات الشاملة للجميع والاقتصادات المفتوحة وقدرة الشعوب على تحقيق ازدهار اكبر.

  
  
     
  
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