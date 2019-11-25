قابس: رفض نقلة مقر الإدارة الجهوية لبنك الإسكان الى جهة مجاورة ومطالبة بمقاطعة خدماته

Lundi 25 Novembre 2019
وات - قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، أيمن رافع، في تصريح أدلى به اليوم لمراسل (وات)، أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا نقلة مقر الإدارة الجهوية لبنك الإسكان لولاية مجاورة.
وبيّن أنه كان قد وجه رسالة في هذا الشأن إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية، عبّر له فيها عن استنكاره الشديد لهذا القرار، مؤكدا ان "هذه الخطوة تمثل استنقاصا وتهميشا لجهة قابس وانتزاع لمكتسبات تاريخية منها".
يذكر أن حالة من الاستياء والغضب كانت قد سادت في أوساط مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بالجهة، فضلا عن رجال الأعمال والمواطنين، جراء ما تردد من اعتزام إدارة بنك الإسكان نقلة مقر إدارتها الجهوية بقابس الى جهة مجاورة، معتبرين ان ذلك يمثل تماديا في تهميش جهتهم التي تعد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في البلاد والتي تمثل همزة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها وبين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
وينادي عدد من الناشطين في المجتمع المدني بقابس بالدخول في تحرك احتجاجي ضد بنك الاسكان ينطلق بايقاف التعامل هذه المؤسسة البنكية.
وبيّن أنه كان قد وجه رسالة في هذا الشأن إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية، عبّر له فيها عن استنكاره الشديد لهذا القرار، مؤكدا ان "هذه الخطوة تمثل استنقاصا وتهميشا لجهة قابس وانتزاع لمكتسبات تاريخية منها".
يذكر أن حالة من الاستياء والغضب كانت قد سادت في أوساط مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بالجهة، فضلا عن رجال الأعمال والمواطنين، جراء ما تردد من اعتزام إدارة بنك الإسكان نقلة مقر إدارتها الجهوية بقابس الى جهة مجاورة، معتبرين ان ذلك يمثل تماديا في تهميش جهتهم التي تعد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في البلاد والتي تمثل همزة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها وبين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
وينادي عدد من الناشطين في المجتمع المدني بقابس بالدخول في تحرك احتجاجي ضد بنك الاسكان ينطلق بايقاف التعامل هذه المؤسسة البنكية.
En continu
- 12:17 شفيق جراية امام القضاء
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
16°
|16°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-15
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 762) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 686) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 539) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 785) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 845) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 504) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 425) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 813) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 384) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 304) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 877) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 020) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 864) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 167) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 003) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 802) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 196) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 001) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 537) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 530) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:MedTunisie ( )
Sur: سمير الشفي: اتحاد الشغل هو المحارب الأول للفساد