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قابس: رفض نقلة مقر الإدارة الجهوية لبنك الإسكان الى جهة مجاورة ومطالبة بمقاطعة خدماته

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، أيمن رافع، في تصريح أدلى به اليوم لمراسل (وات)، أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا نقلة مقر الإدارة الجهوية لبنك الإسكان لولاية مجاورة.
وبيّن أنه كان قد وجه رسالة في هذا الشأن إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية، عبّر له فيها عن استنكاره الشديد لهذا القرار، مؤكدا ان "هذه الخطوة تمثل استنقاصا وتهميشا لجهة قابس وانتزاع لمكتسبات تاريخية منها".

يذكر أن حالة من الاستياء والغضب كانت قد سادت في أوساط مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بالجهة، فضلا عن رجال الأعمال والمواطنين، جراء ما تردد من اعتزام إدارة بنك الإسكان نقلة مقر إدارتها الجهوية بقابس الى جهة مجاورة، معتبرين ان ذلك يمثل تماديا في تهميش جهتهم التي تعد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في البلاد والتي تمثل همزة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها وبين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.


وينادي عدد من الناشطين في المجتمع المدني بقابس بالدخول في تحرك احتجاجي ضد بنك الاسكان ينطلق بايقاف التعامل هذه المؤسسة البنكية.

  
  
     
  
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