الحبيب الجملي يلتقي طارق الشريف

Lundi 25 Novembre 2019
وات - أفاد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بانه نقل الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج وجهة نظر الكنفدرالية حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد في تونس والمتعلقة بالخصوص بضرورة التخفيف من المديونية في البلاد .
واكد الشريف في تصريح اعلامي عقب لقائه الجملي على ضرورة أن تدعم تونس قطاع التصدير وذلك لمواجهة المديونية الى جانب دفع الاستثمار قصد تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين .
وذكر في هذا الشان بمقترحه السابق والمتعلق باحداث وزارة التجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار .
وبخصوص تشكيلة الحكومة أكد طارق الشريف على ضرورة ان يكون لاعضائها الكفاءة اللازمة حتى يعملوا لصالح تونس واقتصادها .
واكد الشريف في تصريح اعلامي عقب لقائه الجملي على ضرورة أن تدعم تونس قطاع التصدير وذلك لمواجهة المديونية الى جانب دفع الاستثمار قصد تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين .
وذكر في هذا الشان بمقترحه السابق والمتعلق باحداث وزارة التجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار .
وبخصوص تشكيلة الحكومة أكد طارق الشريف على ضرورة ان يكون لاعضائها الكفاءة اللازمة حتى يعملوا لصالح تونس واقتصادها .
En continu
- 12:17 شفيق جراية امام القضاء
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
- Hier 20:54 الإعلام التونسي المُنْتَهِي الصلوحية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
16°
|16°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-15
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 747) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 685) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 538) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 779) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 822) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 499) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 423) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 761) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 383) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 280) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 873) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 019) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 862) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 159) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 001) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 783) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 194) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 000) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 535) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 529) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: جامعة التعليم الاساسي: واحدة من بين ثلاث معلمات تتعرض يوميا للعنف بكل اشكاله داخل المدارس الابتدائية