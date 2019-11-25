Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Olli 7agah  

الحبيب الجملي يلتقي طارق الشريف

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - أفاد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بانه نقل الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج وجهة نظر الكنفدرالية حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد في تونس والمتعلقة بالخصوص بضرورة التخفيف من المديونية في البلاد .

واكد الشريف في تصريح اعلامي عقب لقائه الجملي على ضرورة أن تدعم تونس قطاع التصدير وذلك لمواجهة المديونية الى جانب دفع الاستثمار قصد تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين .


وذكر في هذا الشان بمقترحه السابق والمتعلق باحداث وزارة التجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار .
وبخصوص تشكيلة الحكومة أكد طارق الشريف على ضرورة ان يكون لاعضائها الكفاءة اللازمة حتى يعملوا لصالح تونس واقتصادها .

  
  
     
  
cadre-8e1a9a6fe2d8fdf0b7ab6b1eab758206-2019-11-25 16:18:26






0 de 0 commentaires pour l'article 193288



En continu

الاثنين 25 نوفمبر 2019 | 28 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
16°
 16° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1519°-1322°-1222°-1421°-13
  • Avoirs en devises
    18928,0

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15412 DT        1$ =2,85254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   263,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574698268|193288 962|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires