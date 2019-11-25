الحبيب الجملي يلتقي طارق الشريف

Lundi 25 Novembre 2019



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- أفاد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بانه نقل الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج وجهة نظر الكنفدرالية حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد في تونس والمتعلقة بالخصوص بضرورة التخفيف من المديونية في البلاد .واكد الشريف في تصريح اعلامي عقب لقائه الجملي على ضرورة أن تدعم تونس قطاع التصدير وذلك لمواجهة المديونية الى جانب دفع الاستثمار قصد تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين .وذكر في هذا الشان بمقترحه السابق والمتعلق باحداث وزارة التجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار .وبخصوص تشكيلة الحكومة أكد طارق الشريف على ضرورة ان يكون لاعضائها الكفاءة اللازمة حتى يعملوا لصالح تونس واقتصادها .