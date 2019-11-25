تطاوين: إضراب أعوان شركة خدمات بحقل ''سودابس'' في الصحراء للمطالبة بالحق النقابي

Lundi 25 Novembre 2019
وات - دخل، صباح اليوم الاثنين، عمال وإطارات شركة صيانة منشآت النفط في حقل شركة الجنوب لاستغلال النفط، رخصة الجنوب "سودابس"، في إضراب عن العمل تنفيذا لبرقية تنبيه كان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد أصدرها يوم 11 نوفمبر الجاري وتلقى مكتب (وات) بالجهة نسخة منها.
وأكد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للشركة، رمزي ذياب، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) في الجهة، أن للمضربين طلب وحيد، هو جلوس إدارة الشركة الى طاولة المفاوضات والاعتراف بالحق النقابي في الشركة، مشيرا الى أن الطرف الاداري لم يحضر أي لقاء مع هيئة النقابة رغم الدعوات والاتصالات العديدة التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين.
وحذر ذياب، في هذا الصدد من من تمادي الادارة في تجاهل الحق النقابي صلب الشركة، ما سيدفع بإطاراتها وعمالها الى التمسك بهذا الحق والتصعيد في سبيل الاعتراف بالحق النقابي، الذي يمكن أن يصل الى حد قطع الانتاج، على حد قوله.
يذكر أن السلط الجهوية، دعت يوم 22 من نوفومبر الجاري، إلى جلسة صلحية بمقر الولاية، الا أن الطرف الاداري لم يحضرها، وذلك حسب محضر الجلسة الذي تلقى مكتب (وات) نسخة منه، مع الاشارة الى ان هذه الشركة الخاصة، تعمل في إطار المناولة لصيانة المنشآت بعدد من حقول النفط في الصحراء.
وأكد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للشركة، رمزي ذياب، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) في الجهة، أن للمضربين طلب وحيد، هو جلوس إدارة الشركة الى طاولة المفاوضات والاعتراف بالحق النقابي في الشركة، مشيرا الى أن الطرف الاداري لم يحضر أي لقاء مع هيئة النقابة رغم الدعوات والاتصالات العديدة التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين.
وحذر ذياب، في هذا الصدد من من تمادي الادارة في تجاهل الحق النقابي صلب الشركة، ما سيدفع بإطاراتها وعمالها الى التمسك بهذا الحق والتصعيد في سبيل الاعتراف بالحق النقابي، الذي يمكن أن يصل الى حد قطع الانتاج، على حد قوله.
يذكر أن السلط الجهوية، دعت يوم 22 من نوفومبر الجاري، إلى جلسة صلحية بمقر الولاية، الا أن الطرف الاداري لم يحضرها، وذلك حسب محضر الجلسة الذي تلقى مكتب (وات) نسخة منه، مع الاشارة الى ان هذه الشركة الخاصة، تعمل في إطار المناولة لصيانة المنشآت بعدد من حقول النفط في الصحراء.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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