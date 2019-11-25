Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Olli 7agah  

تطاوين: إضراب أعوان شركة خدمات بحقل ''سودابس'' في الصحراء للمطالبة بالحق النقابي

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - دخل، صباح اليوم الاثنين، عمال وإطارات شركة صيانة منشآت النفط في حقل شركة الجنوب لاستغلال النفط، رخصة الجنوب "سودابس"، في إضراب عن العمل تنفيذا لبرقية تنبيه كان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد أصدرها يوم 11 نوفمبر الجاري وتلقى مكتب (وات) بالجهة نسخة منها.

وأكد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للشركة، رمزي ذياب، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) في الجهة، أن للمضربين طلب وحيد، هو جلوس إدارة الشركة الى طاولة المفاوضات والاعتراف بالحق النقابي في الشركة، مشيرا الى أن الطرف الاداري لم يحضر أي لقاء مع هيئة النقابة رغم الدعوات والاتصالات العديدة التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين.


وحذر ذياب، في هذا الصدد من من تمادي الادارة في تجاهل الحق النقابي صلب الشركة، ما سيدفع بإطاراتها وعمالها الى التمسك بهذا الحق والتصعيد في سبيل الاعتراف بالحق النقابي، الذي يمكن أن يصل الى حد قطع الانتاج، على حد قوله.

يذكر أن السلط الجهوية، دعت يوم 22 من نوفومبر الجاري، إلى جلسة صلحية بمقر الولاية، الا أن الطرف الاداري لم يحضرها، وذلك حسب محضر الجلسة الذي تلقى مكتب (وات) نسخة منه، مع الاشارة الى ان هذه الشركة الخاصة، تعمل في إطار المناولة لصيانة المنشآت بعدد من حقول النفط في الصحراء.

  
  
     
  
cadre-34126a5846b5d949e2e7382c1c5d6a12-2019-11-25 16:04:43






0 de 0 commentaires pour l'article 193286



En continu

الاثنين 25 نوفمبر 2019 | 28 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
16°
 16° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1519°-1322°-1222°-1421°-13
  • Avoirs en devises
    18928,0

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15412 DT        1$ =2,85254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   263,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574698279|193286 265|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires