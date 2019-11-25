شكري البلطي...''لا مانع لدينا من المشاركة في الحكومة''

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- قال شكري البلطي رئيس الحزب الدستوري الاشتراكي عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج انه "لا مانع لدينا من المشاركة في هذه الحكومة باعتبارنا نمثل جزء كبيرا من الرجالات السابقين للدولة ولنا من الخبرة ما يخول لنا المشاركة في هذه الحكومة".واضاف البلطي في تصريح إعلامي إثر اللقاء أن حزبه يمكن ان يشارك في الحكومة ويتحمل المسؤوليات مشيرا الى أنّ تونس "لم تعد تتحمل المزيد من الضغط والاحتقان" ومؤكدا أنّ هذه الحكومة "هي حكومة الفرصة الأخيرة".من جانبه قال أمين عام الحزب شكري بن عبدة أنه تم الاستماع الى وجهة نظر رئيس الحكومة المكلف وتوجهه العام مبينا أن الحزب قدّم رؤيته وتشخيصه للوضع العام اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.واوضح في هذا الجانب إن رؤية الحزب "تنبني بالأساس على المصالحة الوطنية التي تجمع كل ابناء الشعب التونسي دون اقصاء" مشيرا الى أنه تم التأكيد لرئيس الحكومة المكلف ان الشعب التونسي ينتظر انكباب الحكومة على مشاغل المواطنين حتى تكون هذه الحكومة حكومة مصالحة وطنية شاملة ".