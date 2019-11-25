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الكاف: وصول القافلة الوطنية ''لبسني تونسي'' في اطار الحملة التحسيسية الرامية الى دعم المنتوج الوطني

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - وصلت صباح اليوم الاثنين الى مدينة الكاف، القافلة الوطنية التي تنظمها وكالة الصناعة والتجديد تحت شعار "لبسني تونسي"، وذلك في اطار الحملة التحسيسية الرامية الى دعم المنتوج الوطني في مجال اللباس والاستهلاك والى التشجيع على المشاركة في المعرض الوطني المبرمج في الغرض من 4 الى 6 ديسمبر القادم بمركز المعارض بالكرم بالعاصمة.

وقامت القافلة بتنظيم يوم تنشيطي داخل المدينة، شاركت فيه عدة اطراف من بينها مختصون في مجال الموضة قاموا بتقديم نصائح للزائرين في مجال الاناقة واللباس وتناسق الألوان، الى جانب تنظيم مسابقات مختلفة وتقديم جوائز للفائزين.


وقالت المديرة الجهوية لوكالة الصناعة والتجديد اناس بوحجر في تصريح ل(وات) ان هذه التظاهرة ستقام بكل ولايات الجمهورية بهدف تشجيع المواطنين على زيارة المعرض، وتشجيع اصحاب المؤسسات الصناعية التي تنشط في مجال النسيج على المشاركة في هذه التظاهرة الوطنية المميزة التي تهدف اساسا الى دعم المنتوج الوطني استهلاكا وتصديرا.

  
  
     
  
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