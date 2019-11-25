عميد المهندسين.. أكدنا لرئيس الحكومة المكلف ضرورة أن تتولّى كفاءات من المهندسين الوزارات الفنية

Lundi 25 Novembre 2019
وات - قال عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي " إنه أكد لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ضرورة أن تتولّى الوزارات الفنية ذات الطبيعة الهندسية كفاءات من المهندسين وذلك باعتبارها الأقدر على فهم خصوصيّة هذه القطاعات والاشكاليات المطروحة".
وأكد الخريجي في تصريح إعلامي إثر لقائه بالحبيب الجملى في إطار مشاورات تشكيل الحكومة اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، أهمية دور المهندسين في دفع عجلة التنمية ، ووعيهم التام بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة ذات تحديات اقتصادية وتنموية بامتياز.
و بعد أن شدد على استعداد المهندسين من مختلف مواقعهم واختصاصهم على أن يكونوا في المقدمة لرفع التحديات، أفاد الخريجي بأنه عرض على رئيس الحكومة المكلف الاشكاليات التي تواجه قطاع الهندسة وعلى رأسها تدهور الوضع المادي والمعنوي للمهنة.
وطالبه بسحب وتعميم الاتفاق المبرم بين الحكومة السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالمنح الخصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية ليشمل مهندسى المؤسسات والمنشآت العمومية، وبالاسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمهندسين.
من جهة أخرى أشار عميد المهندسين إلى ان رئيس الحكومة المكلف قد اطلعهم على تمشيه بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ومقاربته.
وأكد الخريجي في تصريح إعلامي إثر لقائه بالحبيب الجملى في إطار مشاورات تشكيل الحكومة اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، أهمية دور المهندسين في دفع عجلة التنمية ، ووعيهم التام بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة ذات تحديات اقتصادية وتنموية بامتياز.
و بعد أن شدد على استعداد المهندسين من مختلف مواقعهم واختصاصهم على أن يكونوا في المقدمة لرفع التحديات، أفاد الخريجي بأنه عرض على رئيس الحكومة المكلف الاشكاليات التي تواجه قطاع الهندسة وعلى رأسها تدهور الوضع المادي والمعنوي للمهنة.
وطالبه بسحب وتعميم الاتفاق المبرم بين الحكومة السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالمنح الخصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية ليشمل مهندسى المؤسسات والمنشآت العمومية، وبالاسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمهندسين.
من جهة أخرى أشار عميد المهندسين إلى ان رئيس الحكومة المكلف قد اطلعهم على تمشيه بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ومقاربته.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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