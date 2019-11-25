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شوقي الطبيب.. طالبت رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار في الحوكمة ومكافحة الفساد

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " طالبت رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار في الحوكمة ومكافحة الفساد ، سيما وأن كافّة الخبراء والمحللين أجمعوا على أنّ غياب الحوكمة وانتشار ظاهرة الفساد تمثل 80 بالمائة من إشكاليات الوقت الراهن ومعوقاته ".
وأفاد في تصريح إعلامي إثر لقائه بالحبيب الجملى اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، بأن اللقاء كان ايضا فرصة لتقديم جملة من التوصيات التي لا بدّ أن يقوم بها رئيس الحكومة في إطار صلاحياته، من بينها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في أقرب الآجال.
وذكّر بأن هذا المجلس مفعّل منذ سنة 2012 لكنه مغيب و لم يجتمع الا في مناسبتين اثنتين رغم أن رئيس الحكومة هو الذي يرأسه ويضم عددا من مسؤولي الدولة علي علاقة بملف الحوكمة ومكافحة الفساد على غرار محافظ البنك المركزي ووزير الدفاع الوطني ووزراء المالية و العدل والداخلية و أملاك الدولة وممثل عن المجتمع المدني.


من جهة أخرى دعا الطبيب عصرنة الادارة التونسية ورقمنتها في اقرب الاجال وتعميم البرامج التى تم تنفيذها في هذا الاتجاه لتشمل كل الادارات دون استثناء، مشيرا الى أن أن الادارة التونسية تعاني عدّة اشكاليات من بينها البيروقراطية التى قد تجلب الفسادن وفق تعبيره.
كما طالب بتوفير الامكانيات البشرية واللوجستية والماديّة للسلطات القضائية ، ولهيئات الرقابة ولهيئة مكافحة الفساد، في مجال الاستثمار في الحوكمة ومكافحة الفساد ، مؤكدا ضرورة وجود إرادة سياسية حاسمة و قاطعة لتحقيق ذلك.

واكد الطبيب أن رئيس الحكومة المكلف كان متفاعلا مع جملة المطالب و التوصيات ، وعلى علم بعدة ملفات، وأكد له انه سيكون متعاونا مع الهيئة ومع السلطات القضائية ، وتعهد بتنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التي اقترحها عليه.


  
  
     
  
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