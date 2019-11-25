الإعلان عن اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ''قطر 2019''

Lundi 25 Novembre 2019
وات - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الأحد، عن اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم "قطر 2019" التي ستجري منافساتها بالدوحة ما بين 11 و21 ديسمبر القادم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن الاتحاد أعلن عن انضمام كل من "فلامينغو" البرازيلي كبطل لأمريكا الجنوبية بعد فوزه بلقب كأس "ليبرتادوريس"، و"الهلال" السعودي بعد تتويجه بلقب كأس رابطة أبطال آسيا، ليكونا تكملة عقد المشاركين في البطولة، التي تضم سبعة أبطال من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لهذه النتيجة، سيلحق "فلامينغو" و"الهلال" بكل من الترجي الرياضي (بطل إفريقيا) ومونتيري (بطل كونكاكاف)، ونادي هينغين سبورت (بطل أوقيانوسيا) وليفربول (بطل أوروبا) والسد القطري الفريق المضيف للتنافس على اللقب العالمي.
وجدد الاتحاد الدولي التذكير بان تذاكر البطولة متوفرة على موقع الاتحاد الدولي، وبأسعار معقولة مقسمة إلى ثلاث فئات تتراوح بين 25 ريالا قطريا لتذاكر الفئة الثالثة لمباريات الأيام الثلاثة الأولى و400 ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6400 ريال) لتذاكر الفئة الأولى الخاصة باليوم الذي تقام فيه مباراتان، على أن بطاقة اليوم الذي تُنظم فيه مباراتان على ملعب واحد تتيح لحاملها حضور المواجهتين معا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن الاتحاد أعلن عن انضمام كل من "فلامينغو" البرازيلي كبطل لأمريكا الجنوبية بعد فوزه بلقب كأس "ليبرتادوريس"، و"الهلال" السعودي بعد تتويجه بلقب كأس رابطة أبطال آسيا، ليكونا تكملة عقد المشاركين في البطولة، التي تضم سبعة أبطال من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لهذه النتيجة، سيلحق "فلامينغو" و"الهلال" بكل من الترجي الرياضي (بطل إفريقيا) ومونتيري (بطل كونكاكاف)، ونادي هينغين سبورت (بطل أوقيانوسيا) وليفربول (بطل أوروبا) والسد القطري الفريق المضيف للتنافس على اللقب العالمي.
وجدد الاتحاد الدولي التذكير بان تذاكر البطولة متوفرة على موقع الاتحاد الدولي، وبأسعار معقولة مقسمة إلى ثلاث فئات تتراوح بين 25 ريالا قطريا لتذاكر الفئة الثالثة لمباريات الأيام الثلاثة الأولى و400 ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6400 ريال) لتذاكر الفئة الأولى الخاصة باليوم الذي تقام فيه مباراتان، على أن بطاقة اليوم الذي تُنظم فيه مباراتان على ملعب واحد تتيح لحاملها حضور المواجهتين معا.
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Par:barhoum (Tunisia )
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