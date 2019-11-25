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القصرين: عدد من جرحى الثورة يتوجّهون الى قصر قرطاج لإبلاغ رئيس الجمهورية ب''المظلمة التي تعرّضوا لها''

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - توجّه صباح يوم الأحد، عدد من جرحى الثورة في ولاية القصرين (18 شابا وإمرأة ) سيرا على الأقدام نحو قصر قرطاج لإبلاغ رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمظلمة التي تعرّضوا لها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتمثلة في إقصائهم من القائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الصّادرة عنها مؤخّرا، حسب قول رئيس جمعية شهداء وجرحى الثورة بالقصرين رؤوف جباري .

وذكر رؤوف جباري في تصريح إعلامي أن القائمة التي أصدرتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تضمّ 66 جريحا من أصيلي جهة القصرين بينما تضم القائمة الأصليّة 1281 جريحا من الولاية ، مؤكدا أنه تم التلاعب بهذه القائمة وحذف أسماء جل الجرحى واعتبر أنّ ملفّ شهداء وجرحى الثورة التونسية هو ملف سياسي بإمتياز تم إستغلاله لتقزيم الثورة وضرب مسارها وإدخال البلبلة في البلاد وفق قوله.


وأضاف جباري في سياق متصل أن عددا من الجرحى المقصيين من القائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها قرروا التوجه اليوم إلى العاصمة لملاقاة رئيس الجمهورية وتبيليغه مطلبهم الأوّل المتعلق بفتح تحقيق في هذه القائمة ومراجعتها مراجعة دقيقة وإدراجهم فيها ومطلبهم الثاني الخاص بتفعيل قرارات جبر الضرر الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة لفائدتهم وإرجاع من تمّ إيقافهم عن العمل بسبب إشكاليات في بطاقة السوابق العدلية عدد 3 .

ويذكر أن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطّعن في القائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها والتوجّه إلى القضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم .

وكانت لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد نشرت يوم 8 أكتوبر 2019 على موقع الهيئة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.

  
  
     
  
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