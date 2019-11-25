المجلس الوطني لأفاق تونس يقر الشغور في رئاسة الحزب ويحدد تاريخ المؤتمر المقبل قبل موفى أفريل 2020

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- أقر المجلس الوطني لحزب "آفاق تونس"، اليوم الأحد، الشغور في رئاسة الحزب وقرّر تكليف رئيس المجلس، خالد الفراتي، بمهام رئاسة الحزب بالنيابة.وقرّر المجلس، في بيان أصدره عقب دورته العادية أمس السبت واليوم الأحد، تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب قبل موفى شهر أفريل 2020 وتكليف المكتب السياسي بإعداده طبقا لأحكام النظام الداخلي للحزب.وكان ابراهيم (53 سنة) أعلن يوم 7 أكتوبر الماضي عن استقالته من رئاسة حزب أفاق تونس، مرجعا قرار الاستقالة، إلى "عدم النجاح في تحقيق أهداف الحزب في هذه المرحلة".ودعا المجلس الوطني مناضلي الحزب صلب الهياكل الجهوية والمحلية إلى تعميق النقاش حول التوجهات السياسية المطروحة على الحزب مستقبليا.كما قرر المجلس الإنعقاد في دورة استثنائية في ديسمبر 2019.وبخصوص الشأن الوطني ذكر الحزب أنه اعتذر عن تلبية دعوة رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، بما أنه يعتبر نفسه غير معني بـما أسماه بـ"الصفقات والمحاصصات".ودعا المجلس في المقابل المكتب السياسي للحزب إلى تعجيل التدارس حول مشروع قانون المالية لما له من انعكاسات على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمالي للبلاد.يذكر أن حزب "أفاق تونس" حصد مقعدين إثنين في البرلمان الجديد.