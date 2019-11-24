الاتحاد الافريقي لكرة القدم : اللجنة التنفيذية تتخذ جملة من القرارات والتوصيات

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (ExCo) اجتماعها القانوني الثاني لعام 2019 في القاهرة برئاسة أحمد أحمد وذلك على هامش بطولة كاس امم افريقيا تحت 23 سنة التي احتضنتها مصر .
وجاء على موقع "الكاف" بالخصوص ان اللجنة التنفيذية للهيكل القاري اتخذت بعد التداول بين اعضائها جملة من القرارات الهامة ابرزها :
/ التصديق على أول لائحة CAF للسلامة والأمن وكذلك التصديق على قرار لجنة الطوارئ بإنهاء عقد CAF / شركة لاغاردير سبور .
/ اعتماد مخطط تنظيمي جديد ومشروع إصلاح التحكيم .
/ اعتماد قوائم لجان CAF الدائمة .
/ الموافقة على ثلاث فئات جديدة للجوائز وهي جائزة أفضل لاعب أفريقي في مسابقات الأندية وأفضل رئيس لناد أفريقي وجائزة تقدير خاصة للمساهمات صلب المجتمع.
/ اعتماد مشاريع FIFA Forward لعام 2020.
وبخصوص المسابقات : / اعتماد التوصيات المتعلقة بمواقع التدريب واستضافة المجموعات في كاس الأمم الأفريقية للمحليين CHAN الكاميرون 2020 .
/ اعتماد تواريخ المرحلة النهائية من بطولة "شان" الكاميرون 2020 (من 4 إلى 25 أفريل 2020) .
/ كأس السوبر الافريقية (الترجي/الزمالك) ستقام يوم 14 فيفري في الدوحة .
/ سيكون ممثلو إفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 هم الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث في مسابقة دوري الأبطال 2020/2021 / تم اعتماد صيغ جديدة لمسابقات الشباب والنساء على أساس مشاركة 12 فريقًا .
/ فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020 تمت الموافقة على فتح الدعوة إلى التقدم بطلبات الاستضافة.
/ نظرًا للظروف المناخية سيتم تحديد تواريخ كأس الأمم الأفريقية 2021 بصورة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبلد المضيف (الكامرون).
وخلال الاجتماع قدمت الأمين العام للفيفا والمندوب العام لإفريقيا السيدة فاطمة سامورا لأعضاء اللجنة التنفيذية بسطة عن خارطة طريق FIFA-CAF المشتركة للإصلاح والتي تركز على الإدارة المالية والحكم الرشيد والتنظيم الفعال والمهني للمسابقات والنمو وتطوير كرة القدم الأفريقية.
كما تقدم رئيس الكاف احمد احمد بالشكر إلى فاطمة سامورا وفريق خبراء FIFA الذين يقدمون المشورة ومساعدة الاتحاد في عملية الإصلاح على التزامهم بالرفع من مستوى كرة القدم الأفريقية.
وذكر موقع الكاف انه في نهاية الاجتماع قال الدولي الكامروني السابق صامويل إيتو " نعلم جميعًا الدور الفريد الذي تلعبه كرة القدم في إفريقيا وكيف يمكن أن توحد الناس والدول وأعتقد أن لديها القدرة على تغيير الحياة.
يسعدني أن تتاح لي الفرصة لتبادل فكرة مؤسسة CAF مع أعضاء اللجنة التنفيذية اليوم وآمل أن تشاركوني اقتناعي بهذا المشروع الهام " .
وبعد عرضه التقديمي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعطاء الضوء الأخضر لصامويل ايتو من اجل مزيد التفكير في صيغة بعث مؤسسة CAF.
كما تم تقديم بسطة لاعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي حول اخر الاستعدادات الخاصة بالنسخة الثامنة والعشرين من جوائز CAF ، وهي المناسبة السنوية التي تحتفل بلاعبي كرة القدم والمسؤولين الأفارقة الذين تميزوا خلال عام 2019 ، والتي ستقام في مصر يوم 7 جانفي 2020 مع شريك الحدث الرسمي مجموعة فنادق PickAlbatros.
ر- م ف
وجاء على موقع "الكاف" بالخصوص ان اللجنة التنفيذية للهيكل القاري اتخذت بعد التداول بين اعضائها جملة من القرارات الهامة ابرزها :
/ التصديق على أول لائحة CAF للسلامة والأمن وكذلك التصديق على قرار لجنة الطوارئ بإنهاء عقد CAF / شركة لاغاردير سبور .
/ اعتماد مخطط تنظيمي جديد ومشروع إصلاح التحكيم .
/ اعتماد قوائم لجان CAF الدائمة .
/ الموافقة على ثلاث فئات جديدة للجوائز وهي جائزة أفضل لاعب أفريقي في مسابقات الأندية وأفضل رئيس لناد أفريقي وجائزة تقدير خاصة للمساهمات صلب المجتمع.
/ اعتماد مشاريع FIFA Forward لعام 2020.
وبخصوص المسابقات : / اعتماد التوصيات المتعلقة بمواقع التدريب واستضافة المجموعات في كاس الأمم الأفريقية للمحليين CHAN الكاميرون 2020 .
/ اعتماد تواريخ المرحلة النهائية من بطولة "شان" الكاميرون 2020 (من 4 إلى 25 أفريل 2020) .
/ كأس السوبر الافريقية (الترجي/الزمالك) ستقام يوم 14 فيفري في الدوحة .
/ سيكون ممثلو إفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 هم الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث في مسابقة دوري الأبطال 2020/2021 / تم اعتماد صيغ جديدة لمسابقات الشباب والنساء على أساس مشاركة 12 فريقًا .
/ فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020 تمت الموافقة على فتح الدعوة إلى التقدم بطلبات الاستضافة.
/ نظرًا للظروف المناخية سيتم تحديد تواريخ كأس الأمم الأفريقية 2021 بصورة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبلد المضيف (الكامرون).
وخلال الاجتماع قدمت الأمين العام للفيفا والمندوب العام لإفريقيا السيدة فاطمة سامورا لأعضاء اللجنة التنفيذية بسطة عن خارطة طريق FIFA-CAF المشتركة للإصلاح والتي تركز على الإدارة المالية والحكم الرشيد والتنظيم الفعال والمهني للمسابقات والنمو وتطوير كرة القدم الأفريقية.
كما تقدم رئيس الكاف احمد احمد بالشكر إلى فاطمة سامورا وفريق خبراء FIFA الذين يقدمون المشورة ومساعدة الاتحاد في عملية الإصلاح على التزامهم بالرفع من مستوى كرة القدم الأفريقية.
وذكر موقع الكاف انه في نهاية الاجتماع قال الدولي الكامروني السابق صامويل إيتو " نعلم جميعًا الدور الفريد الذي تلعبه كرة القدم في إفريقيا وكيف يمكن أن توحد الناس والدول وأعتقد أن لديها القدرة على تغيير الحياة.
يسعدني أن تتاح لي الفرصة لتبادل فكرة مؤسسة CAF مع أعضاء اللجنة التنفيذية اليوم وآمل أن تشاركوني اقتناعي بهذا المشروع الهام " .
وبعد عرضه التقديمي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعطاء الضوء الأخضر لصامويل ايتو من اجل مزيد التفكير في صيغة بعث مؤسسة CAF.
كما تم تقديم بسطة لاعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي حول اخر الاستعدادات الخاصة بالنسخة الثامنة والعشرين من جوائز CAF ، وهي المناسبة السنوية التي تحتفل بلاعبي كرة القدم والمسؤولين الأفارقة الذين تميزوا خلال عام 2019 ، والتي ستقام في مصر يوم 7 جانفي 2020 مع شريك الحدث الرسمي مجموعة فنادق PickAlbatros.
ر- م ف
En continu
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
- Hier 20:54 الإعلام التونسي المُنْتَهِي الصلوحية
- Hier 13:10 يوسف الشاهد يتابع موسم الزيتون بتوكابر بباجة
- Hier 09:58 احتجاجات كولومبيا تدخل يومها الثالث
- Hier 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- Hier 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:06
|05:35
|
13°
|14°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|14°-13
|17°-14
|19°-14
|22°-13
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 556) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 644) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 475) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 415) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 757) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 562) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 414) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 384) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 248) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 252) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 375) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 975) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 823) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 999) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 844) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 080) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 889) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 587) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 178) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 983) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:karimyousef (France )
Sur: منصف المرزوقي يعلن الانسحاب من الحياة السياسية