الاتحاد الافريقي لكرة القدم : اللجنة التنفيذية تتخذ جملة من القرارات والتوصيات

Dimanche 24 Novembre 2019



وات

- عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (ExCo) اجتماعها القانوني الثاني لعام 2019 في القاهرة برئاسة أحمد أحمد وذلك على هامش بطولة كاس امم افريقيا تحت 23 سنة التي احتضنتها مصر ./ التصديق على أول لائحة CAF للسلامة والأمن وكذلك التصديق على قرار لجنة الطوارئ بإنهاء عقد CAF / شركة لاغاردير سبور ./ اعتماد مخطط تنظيمي جديد ومشروع إصلاح التحكيم ./ اعتماد قوائم لجان CAF الدائمة ./ الموافقة على ثلاث فئات جديدة للجوائز وهي جائزة أفضل لاعب أفريقي في مسابقات الأندية وأفضل رئيس لناد أفريقي وجائزة تقدير خاصة للمساهمات صلب المجتمع./ اعتماد مشاريع FIFA Forward لعام 2020.وبخصوص المسابقات : / اعتماد التوصيات المتعلقة بمواقع التدريب واستضافة المجموعات في كاس الأمم الأفريقية للمحليين CHAN الكاميرون 2020 ./ اعتماد تواريخ المرحلة النهائية من بطولة "شان" الكاميرون 2020 (من 4 إلى 25 أفريل 2020) ./ كأس السوبر الافريقية (الترجي/الزمالك) ستقام يوم 14 فيفري في الدوحة ./ سيكون ممثلو إفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 هم الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث في مسابقة دوري الأبطال 2020/2021 / تم اعتماد صيغ جديدة لمسابقات الشباب والنساء على أساس مشاركة 12 فريقًا ./ فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020 تمت الموافقة على فتح الدعوة إلى التقدم بطلبات الاستضافة./ نظرًا للظروف المناخية سيتم تحديد تواريخ كأس الأمم الأفريقية 2021 بصورة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبلد المضيف (الكامرون).وخلال الاجتماع قدمت الأمين العام للفيفا والمندوب العام لإفريقيا السيدة فاطمة سامورا لأعضاء اللجنة التنفيذية بسطة عن خارطة طريق FIFA-CAF المشتركة للإصلاح والتي تركز على الإدارة المالية والحكم الرشيد والتنظيم الفعال والمهني للمسابقات والنمو وتطوير كرة القدم الأفريقية.كما تقدم رئيس الكاف احمد احمد بالشكر إلى فاطمة سامورا وفريق خبراء FIFA الذين يقدمون المشورة ومساعدة الاتحاد في عملية الإصلاح على التزامهم بالرفع من مستوى كرة القدم الأفريقية.وذكر موقع الكاف انه في نهاية الاجتماع قال الدولي الكامروني السابق صامويل إيتو " نعلم جميعًا الدور الفريد الذي تلعبه كرة القدم في إفريقيا وكيف يمكن أن توحد الناس والدول وأعتقد أن لديها القدرة على تغيير الحياة.يسعدني أن تتاح لي الفرصة لتبادل فكرة مؤسسة CAF مع أعضاء اللجنة التنفيذية اليوم وآمل أن تشاركوني اقتناعي بهذا المشروع الهام " .وبعد عرضه التقديمي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعطاء الضوء الأخضر لصامويل ايتو من اجل مزيد التفكير في صيغة بعث مؤسسة CAF.كما تم تقديم بسطة لاعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي حول اخر الاستعدادات الخاصة بالنسخة الثامنة والعشرين من جوائز CAF ، وهي المناسبة السنوية التي تحتفل بلاعبي كرة القدم والمسؤولين الأفارقة الذين تميزوا خلال عام 2019 ، والتي ستقام في مصر يوم 7 جانفي 2020 مع شريك الحدث الرسمي مجموعة فنادق PickAlbatros.ر- م ف