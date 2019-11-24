عصام الشابي.. الجملي ملم بالتحديات الاقتصادية و التوازنات السياسي وعاقد العزم على تخطيها

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، اليوم الأحد أن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ملمّ بالتحديات الاقتصاديّة والصعوبات والتوازنات السياسية وعاقد العزم على تخطيها والتوجه إلى تشكيل حكومة في أقرب الآجال.
وأشار الشابي في تصريح إعلامي إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الأحد بدار الضيافة بقرطاج إلى أنّ الجملي وسّع دائرة مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وكان له حوار طويل و معمق حول المرحلة و تحدياتها و الصعوبات التي تواجهها تونس وضرورة ان تكون هناك حكومة تستجيب لطموحات التونسيين و تحقق أمالهم.
وأضاف في هذا الجانب أنه لمس من حديثه مع رئيس الحكومة المكلّف انّه واع بالتحديات و المعادلات الصعبة ويعمل على تذليلها وأنّ له الثقة في التقدّم والانتهاء إلى "تكوين حكومة تكون لها قاعدة نيابية وحزام سياسي واسع يؤيدها وتستجيب لطموحات التونسيين وتباشر ملفات الاصلاحات التي تأخرت كثيرا وفق ما أكده لهم".
وبخصوص مقترحات الحزب الجمهوري قال الشابي إن حزبه لا يؤمن بالاستقلالية والحياد لدخول الحكومة وأن الأهم بالنسبة اليه هو ان يكون هناك برنامج وان تكون هناك كفاءات لها القدرة على معالجة الملفات المطروحة في اطار حكومة متضامنة لها رؤية وخارطة طريق موضحا ان تحزب الكفاءات من عدمه امر ثانوي.
وأشار الشابي في تصريح إعلامي إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الأحد بدار الضيافة بقرطاج إلى أنّ الجملي وسّع دائرة مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وكان له حوار طويل و معمق حول المرحلة و تحدياتها و الصعوبات التي تواجهها تونس وضرورة ان تكون هناك حكومة تستجيب لطموحات التونسيين و تحقق أمالهم.
وأضاف في هذا الجانب أنه لمس من حديثه مع رئيس الحكومة المكلّف انّه واع بالتحديات و المعادلات الصعبة ويعمل على تذليلها وأنّ له الثقة في التقدّم والانتهاء إلى "تكوين حكومة تكون لها قاعدة نيابية وحزام سياسي واسع يؤيدها وتستجيب لطموحات التونسيين وتباشر ملفات الاصلاحات التي تأخرت كثيرا وفق ما أكده لهم".
وبخصوص مقترحات الحزب الجمهوري قال الشابي إن حزبه لا يؤمن بالاستقلالية والحياد لدخول الحكومة وأن الأهم بالنسبة اليه هو ان يكون هناك برنامج وان تكون هناك كفاءات لها القدرة على معالجة الملفات المطروحة في اطار حكومة متضامنة لها رؤية وخارطة طريق موضحا ان تحزب الكفاءات من عدمه امر ثانوي.
1 de 1 commentaires pour l'article 193240
En continu
- 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
- Hier 13:03 الاستماع لأمينة سطا كشاهدة في قضية الوردانين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:06
|05:35
|
14°
|14°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|14°-14
|17°-14
|19°-14
|22°-13
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 541) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 641) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 473) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 405) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 756) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 498) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 405) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 376) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 086) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 227) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 374) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 943) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 822) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 994) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 843) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 076) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 874) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 546) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 176) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 977) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:mandhouj (France )
Sur: منصف المرزوقي يعلن الانسحاب من الحياة السياسية