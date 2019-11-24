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عصام الشابي.. الجملي ملم بالتحديات الاقتصادية و التوازنات السياسي وعاقد العزم على تخطيها

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، اليوم الأحد أن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ملمّ بالتحديات الاقتصاديّة والصعوبات والتوازنات السياسية وعاقد العزم على تخطيها والتوجه إلى تشكيل حكومة في أقرب الآجال.

وأشار الشابي في تصريح إعلامي إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الأحد بدار الضيافة بقرطاج إلى أنّ الجملي وسّع دائرة مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وكان له حوار طويل و معمق حول المرحلة و تحدياتها و الصعوبات التي تواجهها تونس وضرورة ان تكون هناك حكومة تستجيب لطموحات التونسيين و تحقق أمالهم.


وأضاف في هذا الجانب أنه لمس من حديثه مع رئيس الحكومة المكلّف انّه واع بالتحديات و المعادلات الصعبة ويعمل على تذليلها وأنّ له الثقة في التقدّم والانتهاء إلى "تكوين حكومة تكون لها قاعدة نيابية وحزام سياسي واسع يؤيدها وتستجيب لطموحات التونسيين وتباشر ملفات الاصلاحات التي تأخرت كثيرا وفق ما أكده لهم".
وبخصوص مقترحات الحزب الجمهوري قال الشابي إن حزبه لا يؤمن بالاستقلالية والحياد لدخول الحكومة وأن الأهم بالنسبة اليه هو ان يكون هناك برنامج وان تكون هناك كفاءات لها القدرة على معالجة الملفات المطروحة في اطار حكومة متضامنة لها رؤية وخارطة طريق موضحا ان تحزب الكفاءات من عدمه امر ثانوي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193240

Karimyousef  (France)  |Dimanche 24 Novembre 2019 à 20h 53m |           
C'est un homme mesuré, réfléchi ,je le vois bien occuper un poste ministériel.comme celui des affaires sociales.



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