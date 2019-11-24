الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس تعبر عن املها في ان تقوم الحكومة القادمة بايقاف ماعتبرته مشروع ''ابادة التعليم العالي العمومي''

Dimanche 24 Novembre 2019



وات

- عبرت الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، وردة عتيق، الاحد، عن املها في ان يتم النظر فعليا من قبل الحكومة القادمة في مسالة ايقاف ما اعتبرته "مشروع ابادة التعليم العالي العمومي والقضاء على الجامعة العمومية".واوضحت عتيق في تصريح اعلامي على اثر لقاءها مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج في اطار مشاوراته لتكوين الحكومة المقبلة، ان المشروع المطروح من قبل وزارة التعليم العالي في علاقة باصلاح التعليم العالي كان متجه نحو خوصصة الجامعة العمومية مؤكدة الانطلاقة الفعلية في تنفيذه وذلك من خلال تدخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في القطاع وفق قولها.واضافت ان اللقاء تضمن رسائل طمأنة من قبل رئيس الحكومة المكلف للنظر في مختلف القضايا المطروحة على غرار اصلاح التعليم العالي والبحث المرهون وفق تعبيرها في الخيارات السياسية للحكومات المتعاقبة ومسالة الانتدابات والمشاكل القطاعية والبيداغوجية والاكاديمية المطروحة اليوم في الجامعة التونسية الى جانب ملف المفروزيبن امنيا الذين لم يتم تشغيلهم الى حد اليوم.واكدت في السياق ذاته ان الاتحاد العام لطلبة تونس سيواصل النضال للدفاع منظومة التعليم العالي وعلى الجامعة التونسية والوقوف ضد كل من يسعى للاستثمار في الطلبة مبينا ان ما يهم الاتحاد فقط هو اخراج طالب قادر على الابداع والتفكير وخدمة الشعب.وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في اجراء سلسلة من المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، اكد انها ستشمل كل الاطراف الحزبية باستثناء من يقصي نفسه مشيرا الى فرضية تقليص عدد الوزارات مع امكانية احداث اقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة والمتشابهة.وجدير بالتذكير فانه امام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور لعرض تشكيلة حكومته على مجلس نواب الشعب.