خليل الزاوية: حزب التكتل سيشارك في الحكومة القادمة اذا تم الالتزام بتطبيق برنامج تاليفي بين مختلف الاحزاب

Dimanche 24 Novembre 2019



وات

- اعتبر رئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات خليل الزاوية، انه من الضروي اليوم ان تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية، مؤكدا ان حزب التكتل سيشارك في هذه الحكومة اذا تم الالتزام بتطبيق برنامج تاليفي بين مختلف الاحزاب.وأوضح الزاوية اليوم الاحد في تصريح اعلامي بدار الضيافة بقرطاج على هامش المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف، ان الشرط الاساسي بالنسبة لحزبه للمشاركة في هذه الحكومة هو وضع برنامج ايجابي يستجيب لمتطلبات المرحلة وتتفق عليه جميع الاحزاب، ليتم في ما بعد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة كانت او حزبية.وبين من جهة أخرى ان لقاءه اليوم مع رئيس الحكومة المكلف كان فرصة لتقديم رؤية الحزب للوضع الحالي والتاكيد على ان هذا الوضع "يتطلب اصلاحات لاعادة الخط الاصلاحي الراديكالي الثوري في البلاد"، حسب قوله، مضيفا ان هذه الاصلاحات التي من شانها ان ترجع الامل للمواطن تتعلق باصلاح التعليم والصحة ومؤسسات الدولة والصناديق الاجتماعية وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحسين ظروف عيش المواطن.وأفاد خليل الزاوية انه تم خلال هذا اللقاء ايضا تقديم خلاصة تجربة حزب التكتل في الحكم خلال الفترة الصعبة التي مرت بها تونس ما بعد الثورة، مشيرا الى انه تولى تقديم بعض المقترحات لرئيس الحكومة المكلف لتجاوز مختلف العقبات.وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في اجراء سلسلة من المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة.واكد الجملي ان المشاورات ستشمل كل الاطراف الحزبية باستثناء من يقصي نفسه، مشيرا الى فرضية تقليص عدد الوزارات مع امكانية احداث اقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة والمتشابهة.وجدير بالتذكير بان امام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور ليقدم تشكيلة حكومته لمجلس نواب الشعب.