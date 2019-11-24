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رومانيا.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
بوخارست - يتوجه الناخبون في رومانيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، ضمن الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بسبب عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 51 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التى جرت يوم الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.


وبحسب النتائج النهائية لمكتب الانتخابات المركزي برومانيا، تقدم كلاوس يوهانيس رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح عن الحزب الوطني الليبرالي بحصوله على 37.82 في المئة في الجولة الأولى، مقابل 22.26 في المئة لمنافسته فيوريكا دانسيلا زعيمة الحزب الوطني الاجتماعي.

ويتنافس المرشحان اليوم، الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وبدأت عملية الاقتراع في رومانيا المسجل بها ما يقرب من 18 مليون ناخب في الساعة 08.00 بتوقيت وسط أوروبا.

وكانت نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى 47.66 في المائة.

وبحسب إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية للجولة الأولى، فإن غالبية الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع تتألف من الفئة العمرية 45-64، بينما ظل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18–24 عامًا عند أدنى مستوى.

ومن المتوقع الإعلان عن أول نتيجة رسمية للانتخابات الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا.

  
  
     
  
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