رومانيا.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

Dimanche 24 Novembre 2019
بوخارست - يتوجه الناخبون في رومانيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، ضمن الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بسبب عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 51 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التى جرت يوم الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب النتائج النهائية لمكتب الانتخابات المركزي برومانيا، تقدم كلاوس يوهانيس رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح عن الحزب الوطني الليبرالي بحصوله على 37.82 في المئة في الجولة الأولى، مقابل 22.26 في المئة لمنافسته فيوريكا دانسيلا زعيمة الحزب الوطني الاجتماعي.
ويتنافس المرشحان اليوم، الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وبدأت عملية الاقتراع في رومانيا المسجل بها ما يقرب من 18 مليون ناخب في الساعة 08.00 بتوقيت وسط أوروبا.
وكانت نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى 47.66 في المائة.
وبحسب إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية للجولة الأولى، فإن غالبية الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع تتألف من الفئة العمرية 45-64، بينما ظل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18–24 عامًا عند أدنى مستوى.
ومن المتوقع الإعلان عن أول نتيجة رسمية للانتخابات الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بسبب عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 51 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التى جرت يوم الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب النتائج النهائية لمكتب الانتخابات المركزي برومانيا، تقدم كلاوس يوهانيس رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح عن الحزب الوطني الليبرالي بحصوله على 37.82 في المئة في الجولة الأولى، مقابل 22.26 في المئة لمنافسته فيوريكا دانسيلا زعيمة الحزب الوطني الاجتماعي.
ويتنافس المرشحان اليوم، الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وبدأت عملية الاقتراع في رومانيا المسجل بها ما يقرب من 18 مليون ناخب في الساعة 08.00 بتوقيت وسط أوروبا.
وكانت نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى 47.66 في المائة.
وبحسب إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية للجولة الأولى، فإن غالبية الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع تتألف من الفئة العمرية 45-64، بينما ظل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18–24 عامًا عند أدنى مستوى.
ومن المتوقع الإعلان عن أول نتيجة رسمية للانتخابات الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا.
En continu
- 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
- Hier 13:03 الاستماع لأمينة سطا كشاهدة في قضية الوردانين
- Hier 12:07 إجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون
- Hier 00:48 رجل الوالية يقيل المرأة الوالية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:06
|05:35
|
16°
|15°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|15°-14
|17°-15
|20°-13
|22°-12
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 441) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 606) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 458) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 354) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 746) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 969) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 348) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 341) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 63 281) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 123) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 363) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 459) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 785) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 973) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 828) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 052) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 764) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 187) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 165) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 944) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الحبيب الجملي: هناك تقدم جيد في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة