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انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - يكون الطقس، الاحد، أحيانا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا المناطق الشرقية للوسط والجنوب.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل محليا إلى 100 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.


البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 10 و 14 درجة بالمناطق الغربية و بين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.


وتكون السماء غدا، الاثنين 25 نوفمبر 2019، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وبعض السحب ببقية الجهات.

تهب الريح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق.
البحر شديد الهيجان فهائج بالشمال وبخليج الحمامات وشديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 15 و 19 درجة ببقية الجهات.

  
  
     
  
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