وزارة الصحة: غدا الاثنين انطلاق حملة التدارك الوطنية لتلقيح الأطفال ضد الحصبة

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - تنطلق غدا الاثنين 25 نوفمبر 2019 حملة التدارك الوطنية لتلقيح الأطفال ضد الحصبة، التي تنظمها وزارة الصحة الى غاية 7 ديسمبر القادم في جميع مراكز الصحة الأساسية ومراكز صحة الأم والطفل.
وتهدف حملة التدارك الوطنية، الى تلقيح الأطفال في عمر ما بين سنة واحدة و6 سنوات والذين لم يستوفوا جرعتين من هذا اللقاح، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها، داعية الأولياء الى التثبت من استكمال تلقيح الحصبة حسب الرزنامة الوطنية.
كما شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستظهار بدفتر الصحة الخاص بالطفل خلال العيادات والاستشارات الطبية للتأكد من استيفاء كامل مراحل التلقيح.
يشار الى ان الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب بشكل خاص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والذين لم يتم تلقيحهم، يليهم البالغون (أكبر من 20 عاما)، ثم الأطفال الذين تتراواح أعمارهم بين عام واحد و5 أعوام الذين لم يقع تلقيحهم بشكل كامل.
وقد تمّ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بمرض الحصبة أغلبها في ولايات القصرين والقيروان وصفاقس وبدرجة أقل في ولايات قفصة وسوسة وقابس ونابل.
وتهدف حملة التدارك الوطنية، الى تلقيح الأطفال في عمر ما بين سنة واحدة و6 سنوات والذين لم يستوفوا جرعتين من هذا اللقاح، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها، داعية الأولياء الى التثبت من استكمال تلقيح الحصبة حسب الرزنامة الوطنية.
كما شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستظهار بدفتر الصحة الخاص بالطفل خلال العيادات والاستشارات الطبية للتأكد من استيفاء كامل مراحل التلقيح.
يشار الى ان الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب بشكل خاص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والذين لم يتم تلقيحهم، يليهم البالغون (أكبر من 20 عاما)، ثم الأطفال الذين تتراواح أعمارهم بين عام واحد و5 أعوام الذين لم يقع تلقيحهم بشكل كامل.
وقد تمّ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بمرض الحصبة أغلبها في ولايات القصرين والقيروان وصفاقس وبدرجة أقل في ولايات قفصة وسوسة وقابس ونابل.
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