باجة: اكثر من 150 طالبا ومدرّسا من ولايتي باجة وجندوبة يشاركون فى مهرجان ''قوقل'' للمبرمجين

Samedi 23 Novembre 2019



وات

- شارك أكثر من 150 طالبا ومدرسا من ولايتي باجة وجندوبة اليوم السبت فى مهرجان "قوقل " للمبرمجين بمدينة باجة الذى نظمته مجموعة باجة لمبرمجي" قوقل" وصرّحت عواطف الرياجي قائدة بمجموعة باجة لمبرمجي قوقل لصحفية "وات" ان نفس التظاهرة بنفس المحتوى تنظم باكثر من 400 نقطة من العالم سنة 2019 حول الانتاجات الجديدة ل "قوقل"، مضيفة أن التظاهرة تستهدف الطلبة وكل المولعين بالتكنولوجيا لتطوير مهاراتهم ومعارفهم ولمواكبة اخر المستجدات فى عالم التكنولوجيا وتعلّم لغة البرمجة.وأبرزت ان المهرجان يمكّن المنتفعين من الحصول على شهائد من "قوقل" بصفة مجانية من شأنها مساعدة الطلبة فى الحياة العملية ومن توفير فرص ومعلومات للطلبة لا يقع تدريسها غالبا.وقد تضمن المهرجان مداخلات لخبراء ومهندسين مختصين فى المجال الرقمي كما تم تنظيم ورشات حول العلوم الرقمية وتطبيقات الواب وذكاء الاعمال وتطوّر تطبيقات الواب .وذكرت صفاء ورتاني مهندسة رقمية ان مداخلتها اليوم خلال مهرجان المبرمجين مكنت المشاركين من التعرف على الفرق بين البيانات الضخمة وذكاء الاعمال ومن توجيههم واعطائهم افكار مبسطة حول المسارات الجديدة التى يجب اتباعها ووسائل العمل المستقبلية.ودعا حمدى بن حمودة مهندس فى المجال الرقمي الشباب والطلبة الى التعرف والتعمق فى كل المستجدات التكنولوجية ومنها التى تهم المؤسسات بالدرجة الأولى مثل البيانات الضخمة لانها تساعد الطلبة فى مسارهم المهني.وتركزت مداخلة الخبير محمد كريم وسلاتي على التعريف بالتكنولوجيات الجديدة التى ستمكن مواقع ال"واب" من التمتع بخاصيات كل التطبيقات الموجودة فى الاجهزة الذكية المحمولة ومنها بعث الاشعارات من موقع الواب عبر كل انواع التطبيقات.وتجدر الاشارة الى انه توجد 7 مجموعات " قوقل" للمبرمجين في تونس من ضمن 541 مجموعة فى العالم.