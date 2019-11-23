باجة: اكثر من 150 طالبا ومدرّسا من ولايتي باجة وجندوبة يشاركون فى مهرجان ''قوقل'' للمبرمجين

Samedi 23 Novembre 2019
وات - شارك أكثر من 150 طالبا ومدرسا من ولايتي باجة وجندوبة اليوم السبت فى مهرجان "قوقل " للمبرمجين بمدينة باجة الذى نظمته مجموعة باجة لمبرمجي" قوقل" وصرّحت عواطف الرياجي قائدة بمجموعة باجة لمبرمجي قوقل لصحفية "وات" ان نفس التظاهرة بنفس المحتوى تنظم باكثر من 400 نقطة من العالم سنة 2019 حول الانتاجات الجديدة ل "قوقل"، مضيفة أن التظاهرة تستهدف الطلبة وكل المولعين بالتكنولوجيا لتطوير مهاراتهم ومعارفهم ولمواكبة اخر المستجدات فى عالم التكنولوجيا وتعلّم لغة البرمجة.
وأبرزت ان المهرجان يمكّن المنتفعين من الحصول على شهائد من "قوقل" بصفة مجانية من شأنها مساعدة الطلبة فى الحياة العملية ومن توفير فرص ومعلومات للطلبة لا يقع تدريسها غالبا.
وقد تضمن المهرجان مداخلات لخبراء ومهندسين مختصين فى المجال الرقمي كما تم تنظيم ورشات حول العلوم الرقمية وتطبيقات الواب وذكاء الاعمال وتطوّر تطبيقات الواب .
وذكرت صفاء ورتاني مهندسة رقمية ان مداخلتها اليوم خلال مهرجان المبرمجين مكنت المشاركين من التعرف على الفرق بين البيانات الضخمة وذكاء الاعمال ومن توجيههم واعطائهم افكار مبسطة حول المسارات الجديدة التى يجب اتباعها ووسائل العمل المستقبلية.
ودعا حمدى بن حمودة مهندس فى المجال الرقمي الشباب والطلبة الى التعرف والتعمق فى كل المستجدات التكنولوجية ومنها التى تهم المؤسسات بالدرجة الأولى مثل البيانات الضخمة لانها تساعد الطلبة فى مسارهم المهني.
وتركزت مداخلة الخبير محمد كريم وسلاتي على التعريف بالتكنولوجيات الجديدة التى ستمكن مواقع ال"واب" من التمتع بخاصيات كل التطبيقات الموجودة فى الاجهزة الذكية المحمولة ومنها بعث الاشعارات من موقع الواب عبر كل انواع التطبيقات.
وتجدر الاشارة الى انه توجد 7 مجموعات " قوقل" للمبرمجين في تونس من ضمن 541 مجموعة فى العالم.
وأبرزت ان المهرجان يمكّن المنتفعين من الحصول على شهائد من "قوقل" بصفة مجانية من شأنها مساعدة الطلبة فى الحياة العملية ومن توفير فرص ومعلومات للطلبة لا يقع تدريسها غالبا.
وقد تضمن المهرجان مداخلات لخبراء ومهندسين مختصين فى المجال الرقمي كما تم تنظيم ورشات حول العلوم الرقمية وتطبيقات الواب وذكاء الاعمال وتطوّر تطبيقات الواب .
وذكرت صفاء ورتاني مهندسة رقمية ان مداخلتها اليوم خلال مهرجان المبرمجين مكنت المشاركين من التعرف على الفرق بين البيانات الضخمة وذكاء الاعمال ومن توجيههم واعطائهم افكار مبسطة حول المسارات الجديدة التى يجب اتباعها ووسائل العمل المستقبلية.
ودعا حمدى بن حمودة مهندس فى المجال الرقمي الشباب والطلبة الى التعرف والتعمق فى كل المستجدات التكنولوجية ومنها التى تهم المؤسسات بالدرجة الأولى مثل البيانات الضخمة لانها تساعد الطلبة فى مسارهم المهني.
وتركزت مداخلة الخبير محمد كريم وسلاتي على التعريف بالتكنولوجيات الجديدة التى ستمكن مواقع ال"واب" من التمتع بخاصيات كل التطبيقات الموجودة فى الاجهزة الذكية المحمولة ومنها بعث الاشعارات من موقع الواب عبر كل انواع التطبيقات.
وتجدر الاشارة الى انه توجد 7 مجموعات " قوقل" للمبرمجين في تونس من ضمن 541 مجموعة فى العالم.
En continu
- Hier 20:27 سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى
- Hier 19:41 الهايكا .. المراقب الأعور
- Hier 19:17 L’iPhone 11 disponible chez Orange Tunisie
- Hier 19:07 تدخل جراحي على احد اصابع يد وهبي الخزري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:08
|14:47
|12:13
|07:05
|05:34
|
14°
|14°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|14°-12
|17°-12
|18°-15
|20°-14
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
(115 412) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 598) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 454) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 346) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 742) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 795) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 342) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 333) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 987) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 61 732) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 59 112) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 356) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 318) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 771) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 966) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 821) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 047) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 731) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 163) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 163) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:kerker (France )
Sur: الطبوبي: قطاع الطاقة والمناجم هو شريان الاقتصاد الوطني ولا بد من افراده بوزارة