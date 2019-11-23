عبو بعد لقائه الجملي: دعوة رئيس الحكومة المكلف للتيار الديمقراطي للمرة الثانية تبرز رغبة لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة

Samedi 23 Novembre 2019



وات

- اعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، أن دعوة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي للتيار للمرة الثانية منذ انطلاق المشاورات لتشكيل حكومته، تندرج في إطار الرغبة في التسريع في إرساء الحكومة الجديدة، ومزيد التعرف على أبرز مطالب حزبه.وأضاف عبو، في تصريح صحفي مقتضب مساء اليوم السبت عقب اللقاء الذي جمعه في قصر الضيافة بقرطاج، بالحبيب الجملي، أن مواقف التيار من الحكومة لم تتغير، وأنه تم التطرق خلال اللقاء إلى نفس المسائل والمواضيع التي طرحت في الاجتماع السابق، مؤكدا أن حزبه سيقدم يوم الاثنين المقبل مقترحاته إلى فريق رئيس الحكومة.وكان عبو صرح عقب اللقاء الأول الذي جمعه والقيادي في الحزب محمد الحامدي يوم الثلاثاء الماضي بالجملي، بأن "مشاركة التيار في الحكومة المقبلة لم تتأكد بعد"، مضيفا أن وفد الحزب أبلغ رئيس الحكومة المكلّف بأنّ التيار "ضد تشكيل حكومة محاصصة حزبية، رغم أن طبيعة النظام شبه البرلماني يجيز ذلك".كما أكد أن حزبه متمسّك بمطلبه المتعلق بأن تكون حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري من نصيب التيار، أو أن تكون محايدة، "حتى لا يتم توظيفها لصالح حزب أو فئة، مثلما كان عليه الوضع خلال السنوات القليلة الماضية".وكان التيار الديمقراطي حلّ في المرتبة الثالثة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، بـ 22 مقعدا في البرلمان من جملة 217 مقعدا، واشترط للدخول في الحكومة الجديدة أن لا يكون رئيسها من حركة النهضة وأن يتم إسناد الحقائب الوزارية المتصلة بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للتيار الديمقراطي.