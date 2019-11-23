اريانة: المحكمة الادارية تقضي بايقاف تنفيذ قرار رئيسة بلدية سكرة القاضي باعفاء رئيس دائرة برج الوزير من مهامه

Samedi 23 Novembre 2019



وات

- قضت المحكمة الادارية بتونس يوم 12 نوفمبر الجاري بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيسة بلدية سكرة (ولاية اريانة) فيروز بن جمعة القاضي باعفاء ياسين سلامة كرئيس دائرة برج الوزير من مهامه وفق نص للحكم تحصلت (وات) على نسخة منه.واكد رئيس دائرة برج الوزير المعفى ياسين سلامة اليوم السبت ل(وات) ان "قرار المحكمة الادارية انصفه مثلما انصف زميله مصدق السديري الذي تم اعفاؤه ايضا من مهام رئيس دائرة سكرة المنتزه" مشيرا الى انه "توجه للقضاء لاحساسه بالظلم بعد ان تم التوافق صلب المجلس البلدي ابان انتخابه على تقاسم الادوار والمهام والمسؤوليات لخدمة المواطن في سكرة الذي يتطلع الى بيئة سليمة وخدمات بلدية ترتقي بحياته اليومية نحو الافضل".واعتبر ياسين سلامة في جانب اخر ان "رئيسة البلدية مطالبة بارجاع الامور الى نصابها والعدول عن قرارات الاعفاء بحقه وحق زميله بعد صدور الحكم لان عدم التنفيذ يجرم صاحبه حسب الفصل 315 من المجلة الجزائية ويعرضه لعقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية" حسب قوله.من جهتها، اكدت رئيسة بلدية سكرة فيروز بن جمعة انها "قامت باعفاء كل من رئيس الدائرة البلدية ببرج الوزير ودائرة سكرة المنتزه حسب الصلاحيات المخولة لها بالقانون" مشيرة الى ان "التوجه للقضاء هو الية من اليات المواطنة ولكل مواطن الحق في التظلم في دولة القانون والمؤسسات" .واعتبرت رئيسة بلدية سكرة ان" قرار المحكمة الادارية ملزم للجميع ولكن بعد البت في الدعوى الاصلية وفي انتظار ذلك فانها لن تتراجع عن قرارات الاعفاء حاليا" حسب قولها.ويشهد المجلس البلدي المنتخب بسكرة منذ سنة 2018 تجاذبات بين اعضائه اثرت على العمل البلدي بالمنطقة بسبب تباين الاراء حول كيفية ادارة الشان المحلي وصلاحيات اعضاء المجلس البلدي بعد تقاسم المهام صلب اللجان والدوائر البلدية.س ف