بطولة افريقيا للرماية - الفة الشارني بطلة افريقيا في مسابقة مسدس هوائي 10م

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- احرزت التونسية الفة الشارني اليوم الجمعة ميدالية ذهبية جديدة في البطولة الافريقية للرماية التي تتواصل بمدينة تبازا بالجزائر الى غاية 25 نوفمبر الجاري وذلك في مسابقة مدس هوائي 10م.وكانت الشارني فازت امس بذهبية مسابقة مسدس ناري 25 مترا وضمنت بطاقة التاهل لطوكيو 2020 مسجلة رقما قياسيا افريقيا جديدا.كما احرزت تونس المعدن النفيس في مسابقة الفرق مسدس هوائي 10م.يذكر ان علاء العثماني كان توج امس بالميدالية الذهبية ( مسدس رجال 10 امتار) وترشح لدورة الالعاب الالمبية بطوكيو 2020 .