سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- اعلنت الهيئة المديرة لفريق مستقبل المرسى انه تم الاتفاق مع سمير السليمي لتدريب اكابر فريق كرة القدم لمدة موسمين اثنين.واوضح النادي على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تقرر الإبقاء على وليد المجبري ضمن الطاقم الفني الذي سيعمل على تدارك النقائص التي سجلها الفريق يذكر ان مستقبل المرسى الذي نزل الى الرابطة الثانية يمر بفترة صعبة حيث يحتل المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.