Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - alphi lilaa  

سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - اعلنت الهيئة المديرة لفريق مستقبل المرسى انه تم الاتفاق مع سمير السليمي لتدريب اكابر فريق كرة القدم لمدة موسمين اثنين.

واوضح النادي على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تقرر الإبقاء على وليد المجبري ضمن الطاقم الفني الذي سيعمل على تدارك النقائص التي سجلها الفريق يذكر ان مستقبل المرسى الذي نزل الى الرابطة الثانية يمر بفترة صعبة حيث يحتل المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.


  
  
     
  
cadre-e8bc4c0431992b109a97ae8cb4617f31-2019-11-22 20:27:46






0 de 0 commentaires pour l'article 193171



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
17°
 15° % 39 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
15°-1420°-1217°-1217°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    18904,2

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15586 DT        1$ =2,84831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   383,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574452292|193171 284|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires