قدم- الكاس العربية للاندية - الترجي الرياضي في مواجهة صعبة امام اولمبيك اسفي

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- اكد المدرب المساعد للترجي الرياضي مجدي التراوي ان المواجهة امام اولمبيك اسفي المغربي غدا السبت بملعب رادس (س18) لحساب اياب الدور ثمن النهائي للكاس العربية للاندية (كاس محمد الخامس) لكرة القدم ستكون صعبة وتكتيكية بالاساس.واوضح التراوي في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة باحد نزل العاصمة ان التعادل (1-1) في مباراة الذهاب يعتبر نتيجة ايجابية غير انها تبقى غير كافية لضمان التاهل.وقال في هذا الصدد " الحذر يبقى واجبا امام فريق اولمبيك اسفي الذي يمتلك عدة خصال خاصة على مستوى الهجوم وهو ما يتطلب ضرورة التركيز والحفاظ على التوازن بين جميع الخطوط خاصة بعد كل عملية بناء ".ولم يخف المدرب المساعد لفريق الاصفر والاحمر ان الاطار الفني يجد نفسه في وضعية معقدة بعض الشيء بسبب الغيابات العديدة في صفوفه خاصة على مستوى الدفاع مشيرا الى ان "لعنة الاصابات شملت تقريبا كل مدافعي المحور اضافة الى حصول محمد علي اليعقوبي على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب وهو ما يجعل الحلول محدودة جدا .ولاحظ انه امام هذه الغيابات فان الاطار الفني سيبحث منذ الان على اهم الخطط التي يمكن اعتمادها من اجل بلوغ الهدف المرسوم لا سيما وانه لن يكون امامنا من خيار سوى الاعتماد على اللاعبين الاجانب على الميدان مشيرا في ذات السياق الى ان ذلك لن يكون له اثرا سلبيا على الفريق باعتبار ان التعادل السلبي يكفي للمرور الى الدور ربع النهائي.من جهته اكد قائد الفريق خليل شمام ان المجموعة جاهزة لمواجهة الغد مبرزا ان الغيابات لن تنقص شيئا من عزيمة اللاعبين واصرارهم على تخطي عتبة الدور ثمن النهائي.وتابع انه رغم الانتقالات فان المنتدبين الجدد اثبتوا على الميدان قدرتهم على التاقلم بفضل ما يتمتعون به من خصال عديدة ومهارات فنية.