إجراء حركة جزئية بسلك الولاة - إعفاء منور الورتاني والي الكاف

Vendredi 22 Novembre 2019



باب نات

- تعلم وزارة الداخلية أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة تم بمقتضاها:- إعفاء السيّد منور الورتاني والي الكاف.- نقلة السّيد مختار النفزي والي أريانة إلى ولاية الكاف.- تعيين السيّد سمير عبد الجواد واليا على أريانة.- تعيين السيّد محمد رضا مليكة واليا على نابل خلفا للسيدة سلوى الخياري التي تقدمت بإستقالتها من منصبها.