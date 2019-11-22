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إجراء حركة جزئية بسلك الولاة - إعفاء منور الورتاني والي الكاف

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تعلم وزارة الداخلية أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة تم بمقتضاها:

- إعفاء السيّد منور الورتاني والي الكاف.


- نقلة السّيد مختار النفزي والي أريانة إلى ولاية الكاف.

- تعيين السيّد سمير عبد الجواد واليا على أريانة.

- تعيين السيّد محمد رضا مليكة واليا على نابل خلفا للسيدة سلوى الخياري التي تقدمت بإستقالتها من منصبها.

  
  
     
  
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