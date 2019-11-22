كاكتوس برود تلتزم خلال جلسة تفاوضية مع نقابة الصحفيين بتطبيق الإتفاقية القطاعية المشتركة بداية من ديسمبر 2019

Vendredi 22 Novembre 2019



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- عقد وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ضم كلا من عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار وفوزية الغيلوفي ورئيس فرع "كاكتوس برود"، وليد بورويس، جلسة تفاوضية أمس الخميس، مع الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود، حول اللائحة المهنية الصادرة يوم 11 نوفمبر 2019.تطبيق الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بداية من شهر ديسمبر 2019تسوية وضعية 9 صحفيين وصحفيين مصورين بداية من شهر ديسمبر 2019 (أجر 1400 دينار خام 1100 دينار أساسي)الإتفاق على إعداد ودراسة ملفات كل الصحفيين والصحفيين المصورين خلال أسبوع، بالشراكة بين الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسويه كافة الوضعيات العالقةإعداد وتدارس مشروع إحداث صندوق اجتماعي لكافة العاملين بالشركة، بداية من منتصف جانفي 2020الإتفاق على إسناد منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج السنوية بداية من سنه 2020 ويتم صرف هذه المنح حسب إمكانيات المؤسسة وبالإتفاق مع الطرف النقابيإعادة النظر في العطل المحذوفة حالة بحالةاحترام العمل النقابي داخل المؤسسة