Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Wehyet 3iniki  

كاكتوس برود تلتزم خلال جلسة تفاوضية مع نقابة الصحفيين بتطبيق الإتفاقية القطاعية المشتركة بداية من ديسمبر 2019

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - عقد وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ضم كلا من عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار وفوزية الغيلوفي ورئيس فرع "كاكتوس برود"، وليد بورويس، جلسة تفاوضية أمس الخميس، مع الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود، حول اللائحة المهنية الصادرة يوم 11 نوفمبر 2019.


ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة فقد تم الإتفاق بين الطرفين على:

تطبيق الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بداية من شهر ديسمبر 2019

تسوية وضعية 9 صحفيين وصحفيين مصورين بداية من شهر ديسمبر 2019 (أجر 1400 دينار خام 1100 دينار أساسي)

الإتفاق على إعداد ودراسة ملفات كل الصحفيين والصحفيين المصورين خلال أسبوع، بالشراكة بين الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسويه كافة الوضعيات العالقة

إعداد وتدارس مشروع إحداث صندوق اجتماعي لكافة العاملين بالشركة، بداية من منتصف جانفي 2020

الإتفاق على إسناد منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج السنوية بداية من سنه 2020 ويتم صرف هذه المنح حسب إمكانيات المؤسسة وبالإتفاق مع الطرف النقابي

إعادة النظر في العطل المحذوفة حالة بحالة

احترام العمل النقابي داخل المؤسسة

  
  
     
  
cadre-37acaa95941bc96f8bafe54a270c0bde-2019-11-22 14:28:44






0 de 0 commentaires pour l'article 193136



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
23°
 21° % 25 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1520°-1217°-1217°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574430546|193136 380|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires