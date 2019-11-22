كاكتوس برود تلتزم خلال جلسة تفاوضية مع نقابة الصحفيين بتطبيق الإتفاقية القطاعية المشتركة بداية من ديسمبر 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - عقد وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ضم كلا من عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار وفوزية الغيلوفي ورئيس فرع "كاكتوس برود"، وليد بورويس، جلسة تفاوضية أمس الخميس، مع الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود، حول اللائحة المهنية الصادرة يوم 11 نوفمبر 2019.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة فقد تم الإتفاق بين الطرفين على:
تطبيق الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بداية من شهر ديسمبر 2019
تسوية وضعية 9 صحفيين وصحفيين مصورين بداية من شهر ديسمبر 2019 (أجر 1400 دينار خام 1100 دينار أساسي)
الإتفاق على إعداد ودراسة ملفات كل الصحفيين والصحفيين المصورين خلال أسبوع، بالشراكة بين الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسويه كافة الوضعيات العالقة
إعداد وتدارس مشروع إحداث صندوق اجتماعي لكافة العاملين بالشركة، بداية من منتصف جانفي 2020
الإتفاق على إسناد منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج السنوية بداية من سنه 2020 ويتم صرف هذه المنح حسب إمكانيات المؤسسة وبالإتفاق مع الطرف النقابي
إعادة النظر في العطل المحذوفة حالة بحالة
احترام العمل النقابي داخل المؤسسة
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة فقد تم الإتفاق بين الطرفين على:
تطبيق الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بداية من شهر ديسمبر 2019
تسوية وضعية 9 صحفيين وصحفيين مصورين بداية من شهر ديسمبر 2019 (أجر 1400 دينار خام 1100 دينار أساسي)
الإتفاق على إعداد ودراسة ملفات كل الصحفيين والصحفيين المصورين خلال أسبوع، بالشراكة بين الإدارة العامة لشركة كاكتوس برود والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسويه كافة الوضعيات العالقة
إعداد وتدارس مشروع إحداث صندوق اجتماعي لكافة العاملين بالشركة، بداية من منتصف جانفي 2020
الإتفاق على إسناد منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج السنوية بداية من سنه 2020 ويتم صرف هذه المنح حسب إمكانيات المؤسسة وبالإتفاق مع الطرف النقابي
إعادة النظر في العطل المحذوفة حالة بحالة
احترام العمل النقابي داخل المؤسسة
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