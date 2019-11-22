الفيفا يتمسك بقراره القاضي بسحب ست نقاط من رصيد النادي الإفريقي

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا الالتماس الذي تقدّمت به الجامعة التونسية بهدف رفع العقوبة المسلطة على النادي الإفريقي بخصم 6 نقاط من رصيده.
وكانت لجنة التأديب صلب الفيفا قد أصدرت عقوبة الخصم من الرصيد يوم 12 سبتمبر الماضي على خلفية عدم تحويل مستحقات فريق مولودية العلمة الجزائري بخصوص صفقة اللاعب إبراهيم الشنيحي في الاجال القانونية .
وبذلك لن يسترجع فريق "باب الجديد" نقاطه الـ 6 ليظل في المركز الرابع ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموع 15 نقطة من 8 مباريات .
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد راسلت الفيفا مؤكدة ان " النادي الإفريقي لم يكن هو من يتحمل مسؤولية تأخير تحويل المبلغ للفريق الجزائري بل البنك المكلف بذلك " .
لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يقتنع بالمستندات المقدمة إليه واعتبر هيئة النادي الإفريقي هي من تتحمل مسؤولية التقصير .
وكانت لجنة التأديب صلب الفيفا قد أصدرت عقوبة الخصم من الرصيد يوم 12 سبتمبر الماضي على خلفية عدم تحويل مستحقات فريق مولودية العلمة الجزائري بخصوص صفقة اللاعب إبراهيم الشنيحي في الاجال القانونية .
وبذلك لن يسترجع فريق "باب الجديد" نقاطه الـ 6 ليظل في المركز الرابع ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموع 15 نقطة من 8 مباريات .
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد راسلت الفيفا مؤكدة ان " النادي الإفريقي لم يكن هو من يتحمل مسؤولية تأخير تحويل المبلغ للفريق الجزائري بل البنك المكلف بذلك " .
لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يقتنع بالمستندات المقدمة إليه واعتبر هيئة النادي الإفريقي هي من تتحمل مسؤولية التقصير .
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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