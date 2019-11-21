بلدية صفاقس تتقدم بقضية استعجالية ضد شركة اتصالات تونس على خلفية تعمدها تعطيل المرفق العمومي البلدي

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

- تقدّمت بلدية صفاقس بقضية استعجالية ضد شركة اتصالات تونس وذلك على خلفية تعمدها تعطيل المرفق العمومي البلدي بعد أن قامت بقطع كافة خطوط الهاتف دون استثناء بما في ذلك تردّدات تراسل المعطيات ممّا عطّل كلّ المصالح البلدية وخدمات الحالة المدنية والقباضة المالية بتاريخ 11 و12 نوفمبر الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الخميس عن البلدية.وذكر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في ذات البيان انه رغم المساعي التي قام بها المجلس البلدي والإدارة البلدية لجدولة الدين القديــم الا انه تم هذا القطع بصفة تعسّفية على الخطوط الهاتفية خالصة الدفع والخطوط المشمولة بالديون علما وان الشركة لم تستظهر إلى حد هذا التاريخ بفواتير دقيقة للاستهلاك والتي تحتوى على أرقام هواتف قارة غير تابعة لبلدية صفاقس، موضحا انه قد تمت مراسلة كل السلطات المتدخلة (والي صفاقس ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي) لإحاطتهم علما بالموضوع " إلّا أنه لم نتوصل الى حد الآن الى حل يراعي التوازنات المالية للبلدية ويخدم مصلحة المواطن في استمرار المرفق العمومي" حسب نصّ البيان.وأضاف انه قد تخلّد بذمّة بلدية صفاقس لفائدة شركة اتصالات تونس ديون قديمة ناهزت 3 ملايين دينار وقد تمّ ضبطها سنة 2017 عن المدّة السابقة الممتدّة بين 2006 / 2017 وقد تمّ اقتراح الجدولة منذ ذلك التاريخ دون جدوى، مشيرا إلى أن تعمّد الشركة المعنية إلى التهديد بقطع كلّ الخطوط الهاتفيّة وخطوط تراسل المعطيات ثمّ قطعها في مناسبتين (غرّة أكتوبر 2019 ويومي 11 و12 نوفمبر الجاري) دون مراعاة لخدمات المرفق العمومي البلدي وخاصة خدمات الحالة المدنيّة في حين أنها راسلت البلدية بصفة رسمية في المدّة الأخيرة حول رغبتها في جدولة الديون على فترة قصيرة، يتجسد في انه رغم الاقتراحات العديدة لصيغ معدّلة للجدولة من 10 سنوات إلى 4 سنوات بمقتضى مراسلات رسميّة غير ان الشركة أصرّت على الدفع الفوري لمبلغ بقيمة 750 ألف دينار دون مراعاة للتوازن المالي للمؤسسة البلدية مع قرب نهاية السنة المالية الحالية.وخلص رئيس بلدية صفاقس الى القول ان المجلس البلدي والإدارة البلدية سيبقيان متمسكان بمواصلة تقديم الخدمات البلدية ومقاضاة كل من يساهم في تعطيلها مع الحرص على تأمين استمرارية الإدارة والخدمات المقدّمة لمتساكني المنطقة البلدية.