الرابطة الاولى - برنامج وحكام الجولة التاسعة

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

في ملعب تطاوين اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري كريم الخميريفي ملعب صفاقس النادي الصفاقسي - نادي حمام الانف يسري بوعليفي ملعب القيروان شبيبة القيروان - نجم المتلوي مجدي بلحاج عليفي ملعب بنقردان اتحاد بنقردان - النجم الساحلي سليم بلخواصفي ملعب بن سليمان مستقبل بن سليمان - الملعب التونسي الصادق السالميفي ملعب يحدد لاحقا النادي البنزرتي - هلال الشابة ايمن النصري