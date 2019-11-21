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الرابطة الاولى - برنامج وحكام الجولة التاسعة

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة 14 :

السبت 23 نوفمبر 2019


في ملعب تطاوين اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري كريم الخميري

في ملعب صفاقس النادي الصفاقسي - نادي حمام الانف يسري بوعلي

الاحد 24 نوفمبر 2019

في ملعب القيروان شبيبة القيروان - نجم المتلوي مجدي بلحاج علي

في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان - النجم الساحلي سليم بلخواص

في ملعب بن سليمان مستقبل بن سليمان - الملعب التونسي الصادق السالمي

في ملعب يحدد لاحقا النادي البنزرتي - هلال الشابة ايمن النصري

  
  
     
  
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