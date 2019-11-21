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جيش البحر ينقذ 15 تونسيا بعد تعطب مركبهم بسواحل جرجيس

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر صباح اليوم الخميس 15 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 16 و32 سنة كانوا على مركب معطب وتائه بالبحر شمال شرق جرجيس على بعد 75 كلم.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، إن المعنيين بالأمر أفادوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 نوفمبر الجارى من سواحل جرجيس قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الايطالية .


وقد تم نقلهم الى ميناء الصيد البحري بجرجيس أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الاجراءات القانونية في شأنهم .


  
  
     
  
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