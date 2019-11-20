رئيس الجمهورية يزور ولايتي سليانة و الكاف ويطلع على ظروف التدريس بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية بالولايتين

Mercredi 20 Novembre 2019



وات

- زار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء المعهد الثانوي بالكريب (ولاية سليانة) حيث اطّلع على ظروف التدريس والإقامة بالمعهد.وشدّد رئيس الجمهورية الذي أدى زيارة لهذه الولاية ثم لاحقا الى ولاية الكاف المجاورة ، على ضرورة العمل على تحسين هذه الظروف حتّى يتمكّن التلاميذ من المثابرة والنجاح في دراستهم.وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ ان رئيس الدولة قام خلال تنقله لولاية الكاف بزيارة المدرسة العليا للفلاحة بالجهة وتحدّث مع مديرها وإطارات التدريس بها وتوقّف عند الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة سواء في مجالات البحث أو الإقامة في المبيت الجامعي.وشدّد على ضرورة القيام بإصلاح جذري للمنظومة التعليمية لتفادي كلّ هذه النقائص.وعقد رئيس الجمهورية في مقر ولاية الكاف جلسة عمل مع الإطارات بالجهة تمّ فيها تناول مختلف المشاكل التي يعيشها المواطنون والمتعلّقة خاصّة بالتشغيل والصحة.كما استمع بمقرّ الولاية إلى وفد من شباب الجهة وطالبهم بالعمل على بلورة تصوّراتهم ومقترحاتهم، مؤكدا استعداد رئاسة الجمهورية لمتابعة هذه المسائل وإيجاد الحلول التشريعية منها خاصّة.وكان رئيس الدولة اكد في تصريح لمراسل "وات" بالكاف بمناسبة الزيارة التي أداها إلى هذه الجهة، "أن التنمية في الجهات الداخلية ومنها منطقة الكاف، تحتاج إلى تشريعات جديدة لابد من سنّها، للإستجابة إلى مشاغل المواطنين"، معربا عن أسفه لما تمثله "التشريعات المنقوصة"، من عقبة أمام إيجاد الحلول لهذه المطالب التنموية ولاسيما من حيث طول الإجراءات وتعقيداتها والأطراف المتدخلة فيها".