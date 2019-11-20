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قابس : احياء الذكرى الثانية لوفاة شهيدي الواجب معتمد مطماطة الجديدة ورئيس مركز الحرس الوطني

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - أحيت اليوم ولاية قابس الذكرى الثانية لوفاة شهيدي الواجب معتمد مطماطة الجديدة محسن بن عاسي ورئيس مركز حرسها الوطني الرّائد مهدي الحداد الذين جرفتهما مياه وادي بني زلطن أثناء نجدتهما لتلاميذ مدرسة المنطقة خلال الفيضانات التي شهدتها مطماطة الجديدة يوم 11 نوفمبر 2017.
وقد تولى والي قابس منجي ثامر بمقر معتمدية مطماطة الجديدة مرفوقا بالعديد من الاطارات الجهوية والمحلية والأمنية تحية العلم الوطني ليتحول بعد ذلك الى مكان الحادثة أين قام ومرافقوه بتلاوة فاتحة الكتاب على روحي الشهيدين الطاهرتين.

كما قام الوالي بإزاحة الستار عن لافتة المدرسة الاعدادية بمطماطة الجديدة التي أطلق عليها اسم شهيد الواجب الرائد مهدي الحداد في حركة رمزية تعكس التقدير الذي يحظى فقيد الحرس الوطني والوطن الذي ضحى بنفسه من اجل إنقاذ التلاميذ.


  
  
     
  
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